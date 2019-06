WAC stellt neue Trikots vor: Mit Diagonal-Streifen in die Europa League

Der Wolfsberger AC hat sein neues Heim-Trikot für die kommende Saison vorgestellt. Die Kärntner bauen dabei wie gewohnt auf ein weißes Dress, das mit schwarzen Rändern an den Ärmeln sowie am Kragen abgeschlossen wird.

Über die Vorderseite des Trikots zieren sich sechs dünn gehaltene Diagonal-Streifen, die in den Vereins-Farben Schwarz, Grün und Rot gehalten sind. Ein Auswärtsdress wurde bislang noch nicht präsentiert. Ebenso unklar ist, ab wann die Trikots im Fanshop erhältlich sind.

© WAC

Fest steht, dass die Trikots nicht nur in der Bundesliga, sondern auch bei den Gruppenspielen in der UEFA Europa League in der Grazer Merkur Arena zum Einsatz kommen.