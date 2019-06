Österreich U21 - Serbien: ÖFB-Auftakt bei der U21-EM live im TV und Livestream sehen

Es ist soweit! Am Montag, 17. Juni startet das ÖFB-Team in die U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino. Den Anfang macht ein alter bekannter, nämlich Serbien. SPOX liefert eine Vorschau auf die Partie und verrät, wo das Spiel wann zu sehen ist.

Das österreichische U21-Nationalteam hat sich erstmals in der Geschichte für eine Endrunde der Europameisterschaft qualifiziert und trifft dort zum Auftakt auf die Auswahl Serbiens. Trainer Werner Gregortisch kann bei der EM-Premiere in Italien und San Marino auf A-Team-Unterstützung bauen.

Xaver Schlager, Philipp Lienhart und Stefan Posch waren zuletzt "oben" auf EM-Qualifikationsreise, mit Kevin Danso hat ein vierter Akteur dort schon Einsatzminuten gesammelt. Hannes Wolf zählt zudem zum erweiterten A-Team-Kader. Das Quintett soll eine tragende Rolle spielen.

U21 Österreich - U21 Serbien: Termin, Anstoß, Spielort

Match U21 Österreich vs. U21 Serbien Datum Montag, 17.06.2019 Uhrzeit 18:30 Uhr Spielort Stadio Nereo Rocco, Triest

U21-Europameisterschaftsspiel im Livestream und TV

Die Partien des österreichischen U21-Teams, also auch das Spiel gegen Serbien, werden auf ORF 1 gezeigt. Oliver Polzer kommentiert das Match, im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz. Ab 18.10 Uhr beginnt die Übertragung.

Zudem steht für die Spiele mit Beteiligung Österreichs auch ein Live-Stream in der ORF TVthek zur Verfügung. Der deutsche Sender Sport1 besitzt außerdem die Rechte an der U21-EM und zeigt dort alle Spiele.

Werner Gregoritsch: "Wir können nur gewinnen"

Für ihn sind gegen ein Team, das "sehr variabel agieren kann, die Geschwindigkeit aus dem Spiel nimmt und das Tempo im Angriff dann blitzartig erhöht", Mut, Effizienz, taktische Disziplin, Aggressivität und Leidenschaft gefragt. Druck verspüre man als einziger Turnier-Neuling keinen. Das kann sich positiv auswirken. "Man kann das A-Team nicht mit dem U21-Team vergleichen. Das A-Team hat einen ganz anderen Druck der Öffentlichkeit, wir sind das Gegenteil, können es ein bisschen anders angehen und nur gewinnen", so der ÖFB-Coach.

Die weitere Gruppengegner sind Dänemark sowie Deutschland. Möchte man also um den Aufstieg mitreden, wird es gleich zu Beginn einen Sieg benötigen. Ein Schlüsselspiel im Kampf um den Aufstieg ins Semifinale also, das neben den drei Gruppensiegern auch der beste Zweite erreicht. "Ich schätze Serbien stärker ein als Dänemark. Wenn du also Serbien biegst, hast du gute Chancen auf zumindest den zweiten Platz. Und der reicht vielleicht fürs Semifinale", rechnete Hannes Wolf vor.

U21 Österreich - U21 Serbien: Mögliche Aufstellungen

Österreich: A. Schlager - Ingolitsch, Lienhart, Posch, Ullmann - Danso, X. Schlager - Horvath, Wolf, Honsak - Kalajdzic

A. Schlager - Ingolitsch, Lienhart, Posch, Ullmann - Danso, X. Schlager - Horvath, Wolf, Honsak - Kalajdzic Ersatz: Pentz - Friedl, Gluhakovic, Karic, Maresic, Balic, C. Baumgartner, Ljubic, D. Ljubicic, Grbic, Kvasina

Pentz - Friedl, Gluhakovic, Karic, Maresic, Balic, C. Baumgartner, Ljubic, D. Ljubicic, Grbic, Kvasina Trainer : Werner Gregortisch

: Werner Gregortisch Serbien: Radunovic - Gajic, Milenkovic, Jovanovic, Bogosavac - Lukic, Masovic - Zivkovic, Pantic, Radonjic - Jovic

Radunovic - Gajic, Milenkovic, Jovanovic, Bogosavac - Lukic, Masovic - Zivkovic, Pantic, Radonjic - Jovic Ersatz: Rosic, Ostojic - Babic, Markovic, Terzic, Adzic, Racic, Randjelovic, Joveljic, Lutovac, Saponjic, Zlatanovic

Rosic, Ostojic - Babic, Markovic, Terzic, Adzic, Racic, Randjelovic, Joveljic, Lutovac, Saponjic, Zlatanovic Trainer: Nenad Lalatović

Spielplan: Die U21-EM Spiele Österreichs im Überblick