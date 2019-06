SV Mattersburg will 2. Liga-Shootingstar Thomas Sabitzer verpflichten

Mit großen Schritten schreitet der SV Mattersburg in der Kaderplanung voran. Am Mittwoch bestätigte der Bundesligist vier Abgänge: Cesar Ortiz, Philipp Prosenik, Mario Grgic und Michael Perlak gehören ab Sommer nicht mehr dem Kader der Burgenländer an.

Noch ungeklärt ist der Verbleib von Stammspielern wie Lukas Rath, Fran und Patrick Bürger, mit denen der Achte der abgelaufenen Saison Gespräche führen will. Die Verträge von Mittelfeld-Motor Jano, Club-Urgestein Alois Höller und Michael Lercher wurden bereits verlängert.

Derweilen gibt es auch Gerüchte um eine etwaige Neuverpflichtung: Wie die Krone berichtet, will der SV Mattersburg 2. Liga-Shootingstar Thomas Sabitzer verpflichten. Der Cousin von RB-Leipzig-Star Marcel Sabitzer erzielte in der abgelaufenen Saison für den SV Kapfenberg zwölf Tore in 27 Spielen und bereitete sechs weitere vor. Für den 18-jährigen Stürmer wäre eine Ablösesumme fällig.