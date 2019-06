Sturm Graz – Rapid Wien: Das Bundesliga-Playoff gratis im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der SK Rapid Wien kassierte im Bundesliga-Playoff-Spiel um das letzte Europa-League-Ticket gegen den SK Sturm eine 1:2-Heimniederlage und steht nun in Graz am Sonntag (17:00 Uhr, hier im Liveticker) massiv unter Zugzwang. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Die Steirer verfügen vor dem Heimspiel am Sonntag gegen Rapid über einen 2:1-Vorsprung, der ins Ziel gebracht werden muss, um das Ticket für die zweite Runde der Europa-League-Qualifikation zu lösen.

Bis dahin sei es aber noch ein weiter Weg, betonte Trainer Roman Mählich. "Trotz des Sieges wird es schwer genug für uns. Es erwarten uns 90 harte Minuten, damit wir unser Ziel erreichen."

SK Sturm Graz - SK Rapid Wien: Die möglichen Aufstellungen

Rapid: Strebinger - Müldür, Dibon, Hofmann, Bolingoli - Grahovac, Schwab - Murg, Knasmüllner, Schobesberger - Badji

Ersatz: Knoflach - Auer, Potzmann, Greiml, Martic, Thurnwald, D. Ljubicic, Pavlovic, Alar, Wunsch

Es fehlt: Sonnleitner (Adduktorenverletzung)

Sturm: Siebenhandl - Koch, Spendlhofer, Maresic/Lackner, Mensah - Dominguez - Hierländer, Ljubic, Kiteishvili, Jantscher - Pink

Ersatz: Schützenauer - Schrammel, Grozurek, Huspek, Jakupovic, Lema

Es fehlt: Avlonitis (Hochzeit in Athen)

Fraglich: Maresic (Magen-Darm-Probleme)

SK Sturm Graz - SK Rapid Wien: Termin, Anstoß, Spielort

Match SK Sturm Graz vs. SK Rapid Wien Datum Sonntag, 02.06.2019 Uhrzeit 17:00 Uhr Spielort Stadion Liebenau, Graz

Bundesliga: Europa League Playoff Finale im Livestream und TV

Sky hat die Rechte für die komplette Bundesliga-Saison inne. Auch die Europa-League-Playoffs werden auf dem Pay-TV-Sender gezeigt. Das Hinspiel zwischen Rapid und Sturm wurde bereits am Donnerstag live und frei empfangbar ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria HD gezeigt. Das Rückspiel in Graz wird am Sonntag ebenfalls gratis ab 16.30 Uhr auf Sky Sport Austria HD übertragen. Zusätzlich gibt es für beide Spiele einen Gratis-Livestream von Sky.

LIVETICKER zum Europa League Playoff Finale

Wie gewohnt bietet SPOX für die Partie, Sturm gegen Rapid, einen Liveticker an.

Spielplan: Die Europa League Playoffs im Überblick

Erstmals in dieser Saison kommt das neue Bundesliga-Format zum Tragen. Dabei wird ein Startplatz für den Europacup im Playoff-Modus vergeben. Zu einer genauen Beschreibung des Bundesliga-Formats geht's HIER. Die Intensität zum Ende der Saison ist enorm: Auf den Vertreter aus der Qualifikationsrunde warten drei Spiele innerhalb von fünf Tagen.