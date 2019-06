SK Rapid zum Auftakt der Bundesliga-Saison gegen Red Bull Salzburg

Die Saison 2019/20 der österreichischen Bundesliga wird mit einem Schlager eröffnet. SK Rapid Wien und Titelverteidiger Red Bull Salzburg bestreiten am Freitag, den 26. Juli (20.45 Uhr) den Saison-Auftakt. Am Samstag (27.7., 17.00) folgen Admira - WAC und Wattens - Austria, am Sonntag (28.7., 17.00) treffen Mattersburg - Hartberg, Sturm Graz - St. Pölten und LASK - Altach aufeinander.

Die letzte Runde im Jahr 2019 wird am 14./15. Dezember gespielt, nach zweimonatiger Winterpause startet das Frühjahr am 14.-16. Februar. Der Grunddurchgang endet am 7./8. März, danach erfolgt die Teilung in Meister- und Qualifikationsrunde.

Das erste Wiener Derby findet am 1. September 2019 im Austria-Stadion statt. Die Bundesliga veröffentlichte bereits alle Paarungen der Spieltage, die genauen Termine stehen allerdings erst für die ersten sechs Runden fest.

Bundesliga, 1. Runde der Saison 2019/20