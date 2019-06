SK Rapid Wien testet gegen Damir Canadis 1. FC Nürnberg

Der SK Rapid Wien hat am Mittwochabend seinen Gegner für das traditionelle Internationale Freundschaftsspiel bekanntgegeben. Die Hütteldorfer treten am Sonntag, den 14. Juli 2019 im Allianz Stadion gegen den von Ex-Rapid-Coach Damir Canadi trainierten 1. FC Nürnberg an.

Bereits 2013 kam es in Hütteldorf, damals noch im Gerhard-Hanappi-Stadion, zu dieser Begegnung. Nun steht die zweite Auflage gegen den heuer aus der Bundesliga abgestiegenen Arbeiterverein am Plan, bei dem neben Canadi ein weiterer Ex-Rapidler tätig ist: Als Videoanalyst wechselte erst vor wenigen Tagen Maurizio Zoccola zum FCN.

In den vergangenen beiden Jahren waren der HSV (2018) und AS Monaco (2017) zu, Internationalen Freundschaftsspiel zu Gast. Neben dem Spiel gegen Nürnberg testen die Rapidler gegen Bohemians Prag, Klosterneuburg und Leobendorf.

SK Rapid: Testspiele in der Vorbereitung zur Saison 2019/20