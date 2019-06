Peter Pacult nach neun Spielen bei OFK Titograd entlassen

Peter Pacult hat ein weiteres kurzes Intermezzo als Trainer im Ausland hinter sich. Der montenegrinische Erstligist OFK Titograd trennte sich nach nur neun Spielen vom Ex-Rapid-Coach, Pacult kann erneut nicht Fuß fassen.

Im vergangenen März schloss sich Pacult Titograd an, der Pokalsieger aus der vergangenen Saison beendete die Saison auf dem vierten Tabellenrang. Pacult sollte den Verein in die Europa League führen, dort steigt der Verein Anfang Juli bereits in der ersten Qualfikations-Runde ein.

Für Pacult war es bereits die achte Trainer-Station im Ausland. In den letzten sechs Jahren war er bei keinem Klub länger als ein halbes Jahr engagiert. Mit Titograd erreichte er in neun Partien einen Punkteschnitt von 1,22.

Peter Pacults Trainerstationen: Rapid, RB Leipzig, Dynamo Dresden