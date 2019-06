Österreich U21 - Dänemark: Das ÖFB-Team bei der U21-EM live im TV und Livestream sehen

Den Auftakt bei der U21-EM in Italien gegen Gruppengegner Serbien meisterte Österreich mit Bravour: Die Truppe von Werner Gregoritsch siegte mit 2:0. Nun soll am Donnerstag um 18:30 Uhr gegen Dänemark der nächste wichtige Schritt folgen. SPOX verrät, wo das Spiel wann zu sehen ist.

Um 18:30 Uhr kreuzen Österreich und Dänemark in Udine die Klingen. Die Skandinavier mussten in ihrem ersten Spiel in Gruppe B gegen Deutschland eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Marco Richter traf für die Deutschen doppelt, auch Freiburgs Luca Waldschmidt traf. Den Ehrentreffer für Dänemark erzielte Kopenhagens Flügelstürmer Robert Skov.

U21 Österreich - U21 Dänemark: Termin, Anstoß, Spielort

Match U21 Österreich vs. U21 Dänemark Datum Donnerstag, 20.06.2019 Uhrzeit 18:30 Uhr Spielort Udine

U21-Europameisterschaftsspiel im Livestream und TV

Die Partien des österreichischen U21-Teams, also auch das Spiel gegen Dänemark, werden auf ORF 1 gezeigt. Michael Bacher kommentiert das Match, im Studio nehmen Rainer Pariasek, Herbert Prohaska und Helge Payer Platz. Ab 18.10 Uhr beginnt die Übertragung.

Zudem steht für die Spiele mit Beteiligung Österreichs auch ein Live-Stream in der ORF TVthek zur Verfügung. Der deutsche Sender Sport1 besitzt außerdem die Rechte an der U21-EM und zeigt dort alle Spiele.

Spielplan: Die U21-EM-Spiele Österreichs im Überblick

Datum Gegner Spielort Uhrzeit 17.06.2019 Serbien Triest 2:0 20.06.2019 Dänemark Udine 18.30 Uhr 23.06.2019 Deutschland Udine 21.00 Uhr

Österreich vs. Dänemark: Mögliche Aufstellungen

Österreich: Schlager - Ullmann, Danso, Posch, Ingolitsch - Ljubic, Lienhart, Schlager - Honsak, Horvath, Kalajdzic;

Dänemark: Iversen - Pedersen, Nelsson, Rasmussen, Kristensen - Billing, Andersen, Jensen - Bruun Larsen, Skov, Ingvartsen;

Hannes Wolf: Schmerzhafter Ausfall

Teamchef Werner Gregoritsch kann gegen Dänemark leider nicht auf Schlüsselspieler Hannes Wolf bauen. In der 75. Minute ging der offensive Mittelfeldspieler im Spiel gegen Serbien zu Boden, mittlerweile steht die Diagnose fest. Wolf brach sich den rechten Außenknöchel und wird mindestens für drei Monate ausfallen.

"Der Knochen hat rausgeschaut, das hat wirklich brutal ausgesehen, es war sofort klar, dass das eine schwere Verletzung ist", wird ÖFB-Teamarzt Alexander Mildner zitiert. "Er hat im Spital einen Gips bekommen, die Nacht bei uns im Teamquartier verbracht und ist am Weg nach Salzburg", bestätigte Sportdirektor Peter Schöttel.