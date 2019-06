Österreich (ÖFB-Team) - Slowenien: EM-Qualifikation heute live im Free-TV, Ticker & Livestream

Nach dem verkorksten Start des österreichischen Nationalteams in die EM-Qualifikation ist die Ausgangsposition für das ÖFB-Team vor der Partie am Freitag gegen Slowenien klar: Ein Sieg muss her. Hier gibt es alle Infos zur Partie und die Übertragungen im TV und Livestream.

Das ÖFB-Team machte bisher zweimal in Testmatches mit Slowenien Bekanntschaft. Am 28. März 1997 verloren die Österreicher in Linz mit 0:2, am 23. März des Vorjahres siegten David Alaba und Co. mit 3:0.

Österreich vs. Slowenien: Termin, Ankick, Stadion

Begegnung Österreich - Slowenien Qualifikationsgruppe G Datum 07. Juni 2019 Ankick 20:45 Uhr Stadt Klagenfurt Stadion Wörthersee Stadion

Österreich - Slowenien: Livestream, TV-Sender zur Übertragung

Der ORF zeigt die EM-Qualifikation live im österreichischen Fernsehen, ab 20:15 Uhr beginnt die Übertragung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz überträgt der Online-Streamingdienst DAZN die Partie im LIVESTREAM.

DAZN zeigt alle Länderspiele aus der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live, den Großteil davon exklusiv.

Außerdem zeigt der ORF das Länderspiel in der TvThek live.

Österreich gegen Slowenien: Wo gibt's einen Liveticker?

SPOX tickert alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Slowenien geht's hier entlang!

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G

Datum Heim Gast Spielort Uhrzeit/Ergebnis 21. März 2019 Österreich Polen Wien, Happel-Stadion 0:1 24. März 2019 Israel Österreich Haifa 4:2 07. Juni 2019 Österreich Slowenien Klagenfurt 20.45 Uhr 10. Juni 2019 Mazedonien Österreich Skopje 20.45 Uhr 06. September 2019 Österreich Lettland Salzburg 20.45 Uhr 09. September 2019 Polen Österreich TBA 20.45 Uhr 10. Oktober 2019 Österreich Israel TBA 20.45 Uhr 13. Oktober 2019 Slowenien Österreich TBA 20.45 Uhr 16. November 2019 Österreich Mazedonien TBA 20.45 Uhr 19. November 2019 Lettland Österreich TBA 20.45 Uhr

ÖFB-Chef Windtner fordert Punkte gegen Slowenien

Nach den Auftakt-Niederlagen gegen Polen und Israel gilt es am Freitag in Klagenfurt gegen Slowenien und am darauffolgenden Montag in Skopje gegen Nordmazedonien, Erfolgserlebnisse einzufahren, um die Chance auf die Teilnahme an der EURO 2020 zu wahren.

Daher sind die Erwartungen von ÖFB-Präsident Leo Windtner groß: "Die Konstellation ist klar: Wir müssen punkten", sagte der Oberösterreicher der APA. Auf eine genaue Vorgabe, was die Zählerausbeute betrifft, wollte sich der Verbandschef allerdings nicht festlegen. "Wir stellen keine Rechenspiele an, wir können in dieser Situation nur von Spiel zu Spiel denken. Jetzt liegt einmal die ganze Konzentration auf dem Slowenien-Match. Das wird sicher schwer, weil der Gegner durchaus über Qualität verfügt."