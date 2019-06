Österreich (ÖFB-Team) - Nordmazedonien: EM-Qualifikation heute im Livestream, Free-TV & Ticker

Nach dem 1:0 in Klagenfurt gegen Slowenien geht es für das ÖFB-Team am Montag (20:45 Uhr, hier im Liveticker) in der EM-Qualifikation bereits in Skopje gegen Nordmazedonien weiter. Hier gibt es alle Infos zur Partie und die Übertragungen im TV und Livestream.

Marko Arnautovic weiß, dass der Erfolg über die Slowenen bei einem Scheitern gegen Goran Pandev und Co. nicht viel Wert ist. "Wir dürfen uns mit dem Sieg nicht zufriedengeben. Wir wollen uns für die EM qualifizieren und da reichen drei Punkte nicht", warnte der 30-Jährige.

Nordmazedonien vs. Österreich: Termin, Ankick, Stadion

Begegnung Nordmazedonien - Österreich Qualifikationsgruppe G Datum Mo., 10.06.2019 Ankick 20:45 Uhr Stadt Skopje Stadion Nacionalna Arena Filip II Makedonski

Nordmazedonien - Österreich: Livestream, TV-Sender zur Übertragung

Der ORF zeigt die EM-Qualifikation live im österreichischen Fernsehen, ab 20:15 Uhr beginnt die Übertragung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz überträgt der Online-Streamingdienst DAZN die Partie im LIVESTREAM.

DAZN zeigt alle Länderspiele aus der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live, den Großteil davon exklusiv.

Außerdem zeigt der ORF das Länderspiel in der TvThek live.

Österreich in Nordmazedonien: Wo gibt's einen Liveticker?

SPOX tickert alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Nordmazedonien geht's hier entlang!

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G

Platz Team Sp S U N Diff Pkte 1 Polen 3 3 0 0 +4 9 2 Israel 3 2 1 0 +5 7 3 Nordmazedonien 3 1 1 1 +1 4 4 Österreich 3 1 0 2 -2 3 5 Slowenien 3 0 2 1 -2 2 6 Lettland 3 0 0 3 -7 0

Baumgartlinger und Alaba fallen am Montag aus

In Skopje muss das ÖFB-Team wie schon gegen Slowenien auf Julian Baumgartlinger verzichten, der wegen einer Knöchelverletzung kurzfristig ausfiel. Ebenfalls nicht dabei ist David Alaba wegen einer Muskelfaserverletzung im linken Oberschenkel.

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G