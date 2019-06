ÖFB-U21: Rührende Geste für verletzten Teamkollegen Hannes Wolf

Hannes Wolf hat sich beim EM-Auftaktspiel der österreichischen U21-Auswahl schwer verletzt. In der 75. Minute ging der offensive Mittelfeldspieler im Spiel gegen Serbien zu Boden, mittlerweile steht die Diagnose fest. Wolf brach sich den rechten Außenknöchel und wird mindestens für drei Monate ausfallen.

Im Spiel gegen Dänemark (ab 18:30 im LIVETICKER) huldigen die Teamkollegen von der U21-Nationalmannschaft den verletzten Wolf mit einer schönen Geste: Alle Spieler werden mit seiner Nummer 19 am Rücken einlaufen. Die Trikots der Österericher ziert ein "Get Well Soon Hannes"-Spruch auf der Brust. Der offizielle Twitter-Account des ÖFB postete bereits Fotos von Lienhart und Kollegen beim Aufwärmen mit den Trikots der Nummer 19.

Die Mannschaft strotzte nach dem EM-Traumauftakt gegen Serbien vor Selbstvertrauen. Das Halbfinale soll mit dem Gruppensieg aus eigener Kraft fixiert werden. "Ich schaue persönlich nicht so auf die anderen Gruppen. Wir wollen neun Punkte, darauf arbeiten wir hin", sagte Abwehrspieler Kevin Danso vor dem Duell mit Dänemark am Trainingsplatz in Corno di Rosazzo.

U21 Österreich - U21 Dänemark: Termin, Anstoß, Spielort