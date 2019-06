Nur fünf ÖFB-EM-Kicker bleiben der U21 erhalten - Quali läuft schon

Österreichs U21-Nationalspieler haben am Sonntagabend bei der EM in Italien größtenteils ihre Abschiedsvorstellung im Nachwuchsbereich gegeben. Nur fünf Kicker des 23-Mann-Kaders, für den bei der ÖFB-U21-EM-Premiere in der Gruppenphase Endstation war, sind auch in der bereits laufenden Qualifikation für die Endrunde 2021 in Ungarn und Slowenien noch spielberechtigt.

Bremen-Abwehrspieler Marco Friedl, Sturm-Graz-Verteidiger Dario Maresic, Hoffenheim-Talent Christoph Baumgartner, Augsburgs Abwehrspieler Kevin Danso und der an einem Knöchelbruch laborierende Neo-Leipzig-Offensivspieler Hannes Wolf bleiben von den EM-Startern über, wobei Danso und Wolf schon zum Kreis des A-Teams dazugehören. Hinzu kommen noch der ebenfalls A-Teamerprobte Maximilian Wöber und Sandi Lovric, die die EM verletzungsbedingt verpassten.

"Wir haben einige Spieler, die auch weiterspielen können. Es ist also ein Gerüst vorhanden. Das gibt mir Hoffnung, dass wir weiter so erfolgreich sein können", gab ÖFB-Teamchef Werner Gregoritsch Einblick. Der Rest kommt von der U20, die als Vorbereitung auf die EM-Quali im März gegen Norwegen (0:1) und im Juni gegen die Schweiz (3:4) Test-Niederlagen kassierte.

U21-EM - Unentschieden gegen Deutschland reicht Österreich nicht: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/15 Der österreichischen Nationalmannschaft reicht ein starkes 1:1 gegen Deutschland nicht für den Einzug ins Semifinale der Europameisterschaft. Die Noten zum Spiel. © GEPA 2/15 Alexander Schlager (Note=2): Im ersten Durchgang kaum gefordert, beim sensationellen 1:0 von Waldschmidt aus der Distanz ohne Chance. Auch in Halbzeit zwei zu keinen Sensations-Paraden gezwungen. © GEPA 3/15 Marco Friedl (Note=2-): Fühlte sich mit dem linken Fuß auf der rechten Seite augenscheinlich nicht immer wohl. Ein starker Schussversuch ging knapp über das Tor. Gewann mehr als die Hälfte seiner Zweikämpfe, herausragenden Passquote von über 97 Prozent. © GEPA 4/15 Kevin Danso (Note=1): Verdammt starker Auftritt des Augsburg-Legionärs. Spielte in Gegners Hälfte (!) die meisten Pässe, fing enorm viele Bälle ab. Sorgte per Elfmeter für das 1:1. Man-of-the-Match-Performance des 20-Jährigen. © GEPA 5/15 Stefan Posch (Note=1): An der Seite von Danso ein Ruhepol, gewann in der ersten Halbzeit 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Auch im zweiten Durchgang von der Offensive der Deutschen unbeeindruckt. © GEPA 6/15 Maximilian Ullmann (Note=2-): Kam für Sandro Ingolitsch in die Mannschaft und startete links hinten. Wurde erst in Halbzeit zwei richtig in Szene gesetzt und steigerte sich deutlich. Auch für die A-Nationalmannschaft so bald ein Thema. © GEPA 7/15 Philipp Lienhart (Note=3+): Lienhart agierte in Hälfte eins abgebrüht und gewann 100 Prozent seiner Zweikämpfe. Erfüllte seine Aufgaben, nicht mehr, aber auch nicht weniger. © GEPA 8/15 Dejan Ljubicic (Note=3): Kam für Ivan Ljubic in die Mannschaft und trat ähnlich auf wie bei Rapid – oft unauffällig, aber abgekocht und ballsicher. Musste nach 53 Minuten für Baumgartner weichen - hatte zu diesem Zeitpunkt die meisten Ballkontakte. © GEPA 9/15 Sascha Horvath (Note=3): Nicht ganz so auffällig wie etwa gegen Serbien. Versuchte stets zwischen den Linien umzurühren, wirkte teilweise aber etwas verloren. Betrieb hohen Arbeitsaufwand, rieb sich stets auf. © GEPA 10/15 Xaver Schlager (Note=3): Der Salzburg-Motor agierte nicht so dominant wie in den Gruppenspielen zuvor. Besonders in der ersten Halbzeit bemüht, aber blass. Auch im zweiten Durchgang nicht wirklich in der Partie. Es sei ihm verziehen. © GEPA 11/15 Husein Balić (Note=3-): Der St. Pölten-Kicker kam in Halbzeit eins kaum ins Spiel, hatte die wenigsten Ballkontakte aller ÖFB-Spieler. Vergab nach 56 Minuten die Großchance auf die Führung. Kurz vor Schluss für Honsak ausgewechselt. © GEPA 12/15 Sasa Kalajdzic (Note= 2-): Deutlich auffälliger als seine Vorgänger im Sturmzentrum. Vergab aber auch in Minute 35 eine Riesenchance, köpfte kurz vor der Pause an die Stange. Immer anspielbar, manchmal aber schlampig. Insgesamt ein starker Zielstürmer. © GEPA 13/15 Christoph Baumgartner (Note=3-): Kam früh in der zweiten Halbzeit für Ljubicic ins Spiel und nahm eine offensivere Rolle ein. Brachte aber nicht die gewünschte Kreativität ins Spiel der Österreicher. © GEPA 14/15 Adrian Grbic (Note= - ): Der Clermont Foot-Legionär kam nach 77 Minuten für Kalajdzic ins Spiel. Für eine seriöse Benotung daher zu kurz eingesetzt. © GEPA 15/15 Mathias Honsak (Note = -): Kam nach 85 Minuten für Balic ins Spiel. Ebenfalls zu kurz eingesetzt.

"Da sind sehr gute Spieler dabei. In Kombination mit den Stammspielern wird das eine gute Mischung werden", so der Steirer. Bei der U20 spielten etwa die Austrianer Vesel Demaku und Dominik Fitz, Nicolas Meister und Marko Raguz von den Juniors Oberösterreich, Emanuel Aiwu von der Admira, Romano Schmid vom WAC oder Innsbrucks Frühjahrs-Aufsteiger Matthäus Taferner.

Gregoritsch: "Wir haben gute Aussichten, ich mache mir keine Sorgen"

"Wir haben für die Zukunft gute Aussichten, ich mache mir um den österreichischen Fußball keine Sorgen", sagte Gregoritsch. Der 61-Jährige ist seit Februar 2012 als U21-Coach tätig. Von Amtsmüdigkeit ist keine Spur. "Es macht mir nach wie vor so eine Freude mit den jungen Spielern zu arbeiten, ich bin mit aller Liebe dabei", verlautete Gregoritsch.

Der Trainer-Routinier hat einen unbefristeten Vertrag. "So lange ich merke, dass, das, was ich vermittle auch rüberkommt und die Spieler gerne kommen und das Klima gut ist, denke ich nicht darüber nach, aufzuhören", so Gregoritsch.

In seiner ersten fixen Quali kam 2013/14 als Zweiter hinter Spanien das Aus, 2015/16 war im Play-off gegen Spanien nur wegen der Auswärtstorregel Endstation. Der dritte Anlauf 2017/18 war von Erfolg gekrönt, da Griechenland im Play-off bezwungen werden konnte. "Ich bin dreimal hintereinander in der Quali Zweiter geworden und jetzt waren wir erstmals bei der EM. Das ist schon eine tolle Geschichte", ist Gregoritsch mit der Entwicklung zufrieden.

Die neue Quali, für die der Stichtag 1. Jänner 1998 gilt, wurde schon im März gestartet. Mit Kosovo liegt ein Team mit dem Punktemaximum nach zwei Spielen voran. Die Türkei (3 Spiele/4 Punkte), Albanien (3/2) und Andorra (2/1) waren auch schon im Einsatz. Die ÖFB-Auswahl steigt wie EM-Starter und Pool-3-Favorit England erst im Herbst ins Geschehen ein. Erste ÖFB-Gegner sind Andorra (5. September) und Albanien (9. September) jeweils auswärts.

Sehr zur Freude von Gregoritsch wurde der Modus für das Turnier geändert. Erstmals sind 16 Teams am Start, nach der Gruppenphase wird nicht wie bisher ein Semifinale, sondern zuvor auch ein Viertelfinale ausgetragen. Neben den zwei Gastgebern qualifizieren sich die neun Gruppensieger und der beste Zweite direkt für das Turnier. Die restlichen Zweiten ermitteln im Play-off (November 2020) die letzten vier EM-Starter. Die Endrunde findet im Juni 2021 statt.

Österreich will da zum zweiten Mal in der Verbandsgeschichte dabei sein. "Wir wollen wieder zur EM, aber auch die kleinen Nationen rüsten alle auf. Das wird ganz sicher kein Selbstläufer", rechnete Gregoritsch mit harter Gegenwehr.

U21-EM: Tabelle der Österreich-Gruppe zum Abschluss