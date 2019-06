Marko Arnautovic über Xaver Schlager: "Hat große, große Zukunft vor sich"

Auch wenn Marko Arnautovic als zweifacher Torschütze in Erscheinung trat - prägend für die Spielweise des österreichischen Fußball-Nationalteams beim 4:1 in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien waren andere. Gleich acht Profis, die bei Red Bull Salzburg unter Vertrag sind oder waren, standen in der ÖFB-Startformation und drückten der Partie am Montag in Skopje ihren Stempel auf.

Das Pressing und das schnelle, direkte Spiel nach vorne erreichten in der Nationalmannschaft eine länger nicht mehr gesehene Qualität. Verantwortlich dafür waren unter anderem der überragende Konrad Laimer und sein Zentrums-Partner Xaver Schlager. "Was der heute abgeliefert hat - überragend", sagte Aleksandar Dragovic über Laimer.

Marko Arnautovic wiederum meinte über Schlager: "Ich weiß nicht, was der getrunken oder gegessen hat. In zwei Spielen solche Meter zu machen, ist Wahnsinn. Er hat eine große, große Zukunft vor sich."

Schlager nahm dieses Lob in der für ihn typischen Gelassenheit zur Kenntnis. "Das ist schön zu hören, aber das heißt nicht, dass es auch eintrifft." Dass die Zusammenarbeit mit Laimer sowohl beim 1:0 gegen Slowenien als auch beim Sieg in Nordmazedonien dermaßen gut funktionierte, kam für Schlager nicht überraschend. "Wir haben dieselben Gedanken, wollen immer Druck nach vorne machen und den Gegner unter Druck setzen."

Xaver Schlager und Konrad Laimer: Die Red-Bull-Connection

Das Duo versteht sich nach vielen gemeinsamen Jahren im Salzburg-Nachwuchs auch privat blendend. Ein Beweis dafür ist der gemeinsame Kurzurlaub, der nun im Haus ihres Managers auf Mallorca ansteht und bei dem auch Stefan Lainer sowie Austria-Goalie Patrick Pentz mit von der Partie sind. "Dort werden wir zwei Tage regenerieren, auftanken und gut essen. Da wird einmal nicht über Fußball geredet, da machen wir alles andere, vom ins Meer hupfen bis von Klippen springen", erzählte Schlager.

Danach geht es für den Salzburg-Mittelfeldspieler direkt zur U21-Auswahl, die am Montag gegen Serbien in die EM startet. Auch Laimer wäre bei diesem Turnier spielberechtigt, allerdings gab es von seinem Club RB Leipzig keine Freigabe. Als Trost blieb dem 22-Jährigen die Tatsache, in Skopje an drei Toren beteiligt gewesen zu sein.

Dass er in seinem zweiten Länderspiel nicht als Torschütze geführt wurde, lag an der UEFA, die den vierten ÖFB-Treffer nachträglich als Eigentor von Egzon Bejtulai wertete. "Ich habe schon gewusst, dass es leider nicht mein Tor sein wird", sagte Laimer.

Nordmazedonien vs. Österreich: Die Noten zum Spiel © GEPA 1/13 Österreichs Fußball-Nationalteam hat in der EM-Qualifikation auch die zweite Hürde binnen vier Tagen genommen. Das ÖFB-Team besiegte am Montag Nordmazedonien in Skopje trotz 0:1-Rückstands mit 4:1 (1:1). SPOX benotet die Leistung unserer Elf. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 3): Stand beim Gegentor wahrscheinlich zu weit vorm Tor und ließ sich von Hintereggers Rückkopfball übertölpeln. Hatte sonst nicht wirklich etwas zu tun. © GEPA 3/13 Stefan Lainer (Note= 2): Ließ durch seinen natürlich willkommenen Offensiv-Drang vor allen in der ersten Spielhälfte die defensiven Kollegen ein bisschen im Stich. Hatte die meisten Ballkontakte der ÖFB-Elf. © GEPA 4/13 Aleksandar Dragovic (Note= 2): Mausert sich langsam wieder zu dieser starken Stütze die er vor der EM 2016 war. Wachsam und präsent, blieb in der Halbzeitpause allerdings angeschlagen in der Kabine. © GEPA 5/13 Stefan Ilsanker (Note= 3): Hatte die Aufgabe, das Bindeglied zwischen Defensive und Offensive zu sein. Erfüllte die Rolle des Taktgebers zwar recht ansprechend, dennoch hätte man noch mehr Dynamik von ihm erwarten können. © GEPA 6/13 Martin Hinteregger (Note= 3): Sein Eigentor resultierte aus einem äußerst unglücklichen Missverständnis mit Hintermann Lindner. Sollte einem Mann seiner Klasse nicht passieren, kann es aber natürlich. © GEPA 7/13 Andreas Ulmer (Note= 2): 76 Ballkontakte, 3 (erfolgreiche) Schlüsselpässe. Ulmer rief eine solide Leistung ab, in der ersten Halbzeit noch zu zaghaft, legte er im zweiten Durchgang zu. © GEPA 8/13 Konrad Laimer (Note= 1++): Ein Wort: Pressingmaschine! Tadellose Leistung des Leipzigers im zweiten Länderspiel. Könnte sich mit der gezeigten Prise Red-Bull-Stil zu einer wichtigen Stütze im Team entwickeln. Traumhafte Flanke zum 1:1. © GEPA 9/13 Xaver Schlager (Note= 2): Im Vergleich zum Slowenien-Spiel diesmal einige Abstimmungsprobleme mit den offensiven Kollegen. Ließ sich davon aber nicht beirren und unterstrich trotz junger Jahren mit einer präsenten Leistung erneut seinen Wert. © GEPA 10/13 Marcel Sabitzer (Note= 1-): Äußerst aktiv, das Problem ist beim Fußball halt leider doch auch irgendwie, dass die Frucht auch ins Tor muss. Hätte gut und gerne drei Tore erzielen können. Dafür butterweiche Flanke zum 3:1. © GEPA 11/13 Valentino Lazaro (Note= 1): Wie auch im Slowenien-Spiel der heimliche Star der Offensive. Umtriebig, dynamisch, technisch stark. Zudem feine Ballbehandlung beim wichtigen Ausgleich. © GEPA 12/13 Marko Arnautovic (Note= 1): Keine Minute gespielt, hätte der Kapitän schon das Führungstor machen müssen. Den Elfer ballerte aber mit ordentlichem Wumms unters Gebälk, auch das 3:1 war super gemacht. © GEPA 13/13 Stefan Posch (Note= 2): Kam nach 45 Minuten für den angeschlagenen Dragovic aufs Feld und feierte sein Team-Debüt. Solide Leistung, strahlte bemerkenswerte Ruhe aus.

Franco Foda begeistert vom Lehrgang

Gelegenheit für einen Nationalteam-Treffer wird der 22-Jährige wohl noch des öfteren haben, denn mit seinem Auftritt in Skopje hat sich Laimer für weitere Einsätze empfohlen. "Baumgartlinger ist unser Kapitän, wenn er zurückkommt, wird er sicher wieder spielen. Natürlich will ich jedes Spiel spielen, ich habe jetzt auch zweimal einen guten Eindruck hinterlassen. Aber den Rest kann ich nicht beeinflussen, das ist die Entscheidung des Trainers."

Über seine Stärken meinte Laimer: "Ich bin ein Typ, der immer alles reinhaut. Ich kann laufen, egal in welcher Minute und wie es steht." Dank dieser Qualitäten ging ein sehnlicher Wunsch in Erfüllung. "Es war immer mein Traum als kleiner Bub, für das Nationalteam zu spielen."

In der Salzburger Gemeinde Abersee aufgewachsen, hat sich Laimer seit seinem Wechsel zu Leipzig vor zwei Jahren eine Sprache angeeignet, die an einen gebürtigen Norddeutschen erinnert - zum Leidwesen seiner Mutter, die ihren Sohn nicht gerne im geschliffenen Hochdeutsch parlieren hört. "Aber sonst verstehen mich ein paar in Leipzig nicht. Und schlussendlich komme ich immer noch aus Abersee", meinte Laimer am Montag im breiten Salzburger Dialekt.

Sein Teamchef Franco Foda lebt als Deutscher schon lange genug in Österreich, um Laimer sowohl mit bundesdeutschem als auch mit Salzburger Zungenschlag zu verstehen - und er hört die Signale, die vom Youngster ausgehen. "Es gibt einige die bei diesem Lehrgang einen positiven Eindruck hinterlassen haben", erklärte der Coach.