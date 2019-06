Hannes Wolf mit Horror-Verletzung nach Rot-Foul

Beim U21-EM-Auftakt gegen Serbien verletzt sich Hannes Wolf schwer und muss mit der Trage vom Platz getragen werden.

In der 70. Minute dribbelt sich Hannes Wolf an seinem Gegenspieler vorbei, der ihn aber noch hinten am Fuß trifft. Der Österreicher geht sofort zu Boden, der Schiedsrichter lässt aber vorerst weiter spielen.

Erst wenig später greift der VAR ein und entscheidet auf eine rote Karte und das zurecht. Jovanovic trifft Wolf klar und bricht diesem im Zuge des - unabsichtlichen - Fouls sogar den Knöchel. Aus dem resultierten Freistoß trifft Österreich dann zum 2:0.

Der zukünftige Leipziger muss unter Pfiffen der serbischen Fans mit der Trage vom Spielfeld getragen werden und fällt mit ziemlicher Sicherheit für das restliche Turnier, sowie den Trainingsstart bei RB Leipzig aus. Eine genaue Diagnose wird noch folgen.