Hannes Wolf meldet sich nach OP zu Wort: "Ich komme bald zurück"

Hannes Wolf hat sich nach seiner schweren Verletzung bei der U21-Europameisterschaft erstmals zu Wort gemeldet. Der 20-Jährige habe einen operativen Eingriff in Salzburg gut überstanden und denkt schon an sein Comeback.

"Vielen Dank für die vielen Genesungswünsche und Zusprüche. Meine OP ist gut verlaufen. Ich komme bald zurück!", schrieb Wolf am Donnerstagabend auf Instagram.

Wolf zog sich im ersten Gruppenspiel der U21-EM einen Bruch des rechten Außenknöchels zu. Da die Schwellung im Gelenk im Rahmen blieb, konnte er am Donnerstag operiert werden. Wolf wird mehrere Monate pausieren müssen, ehe er für seinen neuen Arbeitgeber, RB Leipzig, auflaufen kann.

Vor dem zweiten Gruppenspiel der ÖFB-Junioren gegen Dänemark ging Österreichs Auswahl mit speziellen Shirts auf das Feld. Kapitän Philipp Lienhart, Xaver Schlager und Co. trugen Wolfs Rückennummer 19 mit dem Spruch "Get well soon!".