GAK verpflichtet Marco Gantschnig vom SK Sturm Graz

Der Grazer AK hat sich mit Marco Gantschnig verstärkt. Der 21 Jahre alte Innenverteidiger wechselt von der zweiten Mannschaft des SK Sturm Graz zum Lokalrivalen und unterschreibt einen Dreijahresvertrag.

In der vergangenen Saison war Gantschnig zum SV Kapfenberg verliehen und sammelte dort Spielpraxis in der 2. Liga. In 29 Pflichtspielen kam er zum Einsatz, erzielte dabei zwei Tore und einen Assist. Für die Sturm-Amateure machte der 182 Zentimeter große Spieler in den Jahren zuvor 109 Partien und traf dabei neun Mal.

Die Rotjacken bestätigten den Transfer des Kärntners am Donnerstagabend. Gantschnig ist nach Rechtsaußen Alexander Kogler und Torwart Christoph Weissenbacher der dritte Neuzugang des GAK für die kommende Saison.