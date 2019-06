FK Austria Wien verpflichtet Verteidiger Maudo Jarjue

Die Wiener Austria hat erneut auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Innenverteidiger Maudo Jarjué verstärkt die Defensive der Veilchen. Jarjué unterschreibt einen Vierjahresvertrag.

Der 21-jährige Verteidiger aus Guinea-Bissau kickte zuletzt für FK Sabail in Aserbaidschan. Davor schnürte der 193-Zentimeter-Hüne die Schuhe für Gil Vicente aus Portugal. Maudo Jarjue kommt ablösefrei nach Favoriten.

"Es freut uns, dass wir mit Maudo Jarjué einen jungen und entwickelbaren Defensivspieler, der physisch sehr gute Grundvoraussetzungen mitbringt, dazugewinnen konnten. Für uns war klar, dass wir auf der Position des Innenverteidigers Handlungsbedarf hatten. Er ist ein junger Spieler, der gleichzeitig schon einiges an Erfahrung im Profi-Bereich mitbringt", freut sich Sportdirektor Ralf Muhr.

"Maudo Jarjué ist ein hoffnungsvoller Spieler, der alle Anlagen für das moderne Innenverteidiger-Spiel mitbringt und top-entwickelbar ist", so Cheftrainer Christian Ilzer.

Jarjué spielte bis Sommer 2017 eineinhalb Jahre beim portugiesischen Zweitliga-Klub Gil Vicente FC. In den letzten beiden Saisonen war er beim FK Sabail Stammspieler, erreichte in der abgelaufenen Saison in Aserbaidschan den dritten Platz. "Ich habe in Portugal sehr viel gelernt, für mich war es dann aber wichtig, den nächsten Schritt zu machen. Ich habe mich in Aserbaidschan schnell an die neue Umgebung gewöhnt und hatte auch dort eine gute Zeit, habe wichtige Erfahrungen gemacht", schildert Jarjué.

Jarjué: "Ich bin unheimlich glücklich, dass ich hier bei Austria Wien bin. Das ist ein großer Klub und für mich der nächste Schritt, das nächste Level in meiner Karriere. Ich habe große Ziele, will mit der Austria viel erreichen und international spielen. Ich werde hart dafür arbeiten, dass wir gemeinsam als Mannschaft erfolgreich sind."