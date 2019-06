EM-Qualifikation: Österreich besiegt Slowenien knapp - die Stimmen zum Spiel

Erleichterung bei der österreichischen Nationalmannschaft: Das ÖFB-Team besiegte in der EM-Qualifikation Slowenien am Freitagabend knapp mit 1:0. Den entscheidenden Treffer (74.) steuerte Guido Burgstaller unmittelbar nach seiner Einwechslung bei. Österreich glänzte in Klagenfurt zwar ganz und gar nicht, weitestgehend war es aber Atletico-Keeper Jan Oblak geschuldet, dass es mit der Führung nicht früher klappte. Die Stimmen zum Spiel.

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Wir haben zwei Spiele am Anfang nicht gewonnen. Es war für uns ein wichtiges Spiel, das sieht man auch an der Tabelle. Ich denke, dass der Sieg hochverdient ist. Wir hatten die besseren Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit sind wir ein bisschen schwerer ins Spiel gekommen, hatten aber auch gute Phasen. Dann ist uns das Tor geglückt. Der Sieg war absolut verdient. Wir haben zeitweise auch gut nach vorne gespielt. Wir haben im (zentralen) Mittelfeld mit enorm jungen Spielern gespielt, aber die haben das sehr gut gemacht. Wir haben ein Spiel gewonnen. Jetzt gilt es sich zu regenerieren, und dann müssen wir am Montag nachlegen."

Marko Arnautovic (ÖFB-Stürmer): "Ich denke, dass heute wichtig war, dass wir ruhig bleiben, dass wir weiter an uns glauben. Ich denke, dass wir die bessere Mannschaft im Großen und Ganzen waren. Die Chancenauswertung, da müssen wir besser noch werden. Wir haben den Glauben nicht verloren. Die drei Punkte sind da, aber es ist noch lange nicht vorbei. Wir brauchen mehr als drei Punkte. Wenn wir jedes Spiel die Leistung abrufen, die jeder Spieler drauf hat, bin ich mir sicher, dass wir noch mehr Punkte holen. Wir werden alles versuchen."

Österreichs erster Quali-Sieg: Die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/13 Durchatmen beim ÖFB-Team: Österreich kämpft sich zu einem 1:0 gegen Slowenien, Guido Burgstaller sorgt für das Joker-Tor. SPOX bewertet die Leistung der ÖFB-Kicker. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 3): Erlebte einen recht geruhsamen Abend im Klagenfurter Wörthersee-Schmuckkästchen. Einziges Highlight? Die schicke schwarze Torhüter-Dress. © GEPA 3/13 Stefan Lainer (Note= 3): Ungewohnt passiv in der ersten Spielhälfte, vom Kollegen Lazaro nicht wirklich brauchbar in Szene gesetzt. Nach dem Pausentee ergab sich ein ähnliches Bild, zeigte schon mal stärkere Leistungen. © GEPA 4/13 Aleksandar Dragovic (Note= 2): Ansprechende Performance des Leverkusen-Legionärs, einige wichtige Balleroberungen. Nicht so mutig wie Partner Hinteregger, nach einer zehrenden Saison zeigt die Formkurve aber noch nicht nach unten. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 2): Ebenso wie Kollege Dragovic hinten bombensicher, wagte ein ums andere Mal Ausflüge in die Offensive. Gewohnt bissig in den Zweikämpfen, konnte er seine Frankfurt-Form auch ins österreichische Team transferieren. © GEPA 6/13 Andreas Ulmer (Note= 2-): Agierte deutlich auffälliger und glücklicher als sein Äquivalent Stefan Lainer, hatte mit 78 die zweitmeisten Ballkontakte der ÖFB-Elf. © GEPA 7/13 Konrad Laimer (Note= 3): Ersetzte zum Team-Debüt den kurz vorm Spiel verletzten Kapitän Baumgartlinger und meisterte dies größtenteils. Defensiv am Abräumen verbuchte der Leipziger vier Tackles, Spitzenwert im ÖFB-Team. Technisch kann er aber noch mehr. © GEPA 8/13 Xaver Schlager (Note= 2): bis auf eine kläglich vergebene Chance eine absolut bemerkenswerte Performance. Immer anspielbar, stets aktiv und bemüht, ballsicher und auch defensiv mit vielen Balleroberungen. © GEPA 9/13 Valentino Lazaro (Note= 3-): Dem 23-jährigen, am Transfermarkt außerordentlich beliebten, Ex-Salzburger kann man das Attribut „bemüht“ nicht absprechen. Das war’s aber auch schon wieder an diesem Abend. © GEPA 10/13 Marcel Sabitzer (Note= 3): Engagierte erste Spielhälfte, hätte die Frucht beinahe am überragend reagierenden Oblak vorbei geköpfelt. Baute in der zweiten Halbzeit zusehends ab, wenngleich er so stark wie lange nicht mehr im ÖFB-Jersey geigte. © GEPA 11/13 David Alaba: (Note= 3): Etwas naiv bei den Freistößen, eine Naturgewalt wie Jan Oblak lässt sich durch schwache Weitschüsse eher wenig bis gar nicht beeindrucken. Einigen gelungenen Passideen stehen aber auch wieder Alibi-Aktionen gegenüber. © GEPA 12/13 Marko Arnautovic (Note= 3-): Fiel am Freitag eher durch Lamentieren auf als durch Torgefahr. Beim 1:0 aber maßgeblich beteiligt, wenngleich danach wutentbrannt der Schuh dran glauben musste. © GEPA 13/13 Guido Burgstaller (Note= 2+): Drei Minuten genügten Guido Burgknaller, um seine Torriecher-Qualitäten einzusetzen. Kam in der 71. Minute für Sabitzer. Zu kurz eingesetzt: Stefan Ilsanker (82., für Konrad Laimer), Florian Kainz (90., für David Alaba).

Konrad Laimer (ÖFB-Teamdebütant): "Wir wussten, dass es schwierig wird, dass Slowenien kicken kann, und auch was wir können. Das haben wir über weite Phasen des Spiels gezeigt. Wir hätten viel früher ein Tor machen können, haben es viel spannender gemacht als nötig. Die drei Punkte sind hochverdient. Ob unerwartet oder nicht - es war schön das erste Mal für das Nationalteam auflaufen zu dürfen. Ich habe mich riesig gefreut und von der ersten bis zur letzten Minute alles gegeben."

Matjaz Kek (Slowenien-Teamchef): "In der ersten Halbzeit haben wir ein bisschen Glück gehabt, da war Österreich klar überlegen. In dem Moment, als wir ein bisschen Ruhe reingebracht haben und selbst ein bisschen mehr fürs Spiel getan haben, bekommen wir dann so ein Tor. Österreich war um dieses eine Tor besser. Wir müssen über den nächsten Gegner nachdenken."

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G