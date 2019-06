Europa-League-Qualifikation: Die möglichen Gegner von SK Sturm Graz

Der SK Sturm Graz hat sich über das Liga-Playoff gegen SK Rapid ein Ticket für die Qualifikation zur UEFA Europa League gesichert. Am heutigen Mittwoch steigt bereits die Auslosung für die zweite Qualifikationsrunde, in der die Steirer einsteigen werden. SPOX zeigt, auf welche Gegner Sturm in der Auslosung treffen kann.

Ab 13 Uhr wird im französischen Nyon der Qualifikations-Gegner der Steirer ermittelt. Das Hinspiel wird am 25. Juli stattfinden, am 1. August erfolgt das Rückspiel. In der Auslosung sind die Grazer gesetzt und können daher zunächst nur auf einen ungesetzten Gegner treffen. Damit entgehen sie einem absoluten Hammer-Los wie etwa Duellen mit AS Rom, Eintracht Frankfurt oder Wolverhampton, die ebenfalls schon in Runde zwei einsteigen.

Die endgültigen Gegner werden allerdings erst noch in direkten Duellen ermittelt. Barry Town und Cliftonville müssen zum Beispiel noch in die Vorqualifikation - der Sieger trifft dann auf FK Haugesund aus Norwegen.

Verein Land Barry Town United oder Cliftonville oder FK Haugesund Wales, Nordirland, Norwegen FC Vitebsk oder KuPS Kuopio Weißrussland, Finnland Akademija Pandev oder HSK Zrinjski Mazedonien, Weißrussland Levski Sofia oder MFK Ruzomberok Bulgarien, Slowakei FC Pyunik oder FC Shkupi Armenien, Mazedonien

Ebenso wie der SK Sturm in der zweiten Quali-Runde gesetzt sind der FC Utrecht oder AEK Larnaka. Gegen die Zyprioten verlor der SK Sturm letztes Jahr in der Europa-League-Quali mit dem Gesamtscore von 0:7.