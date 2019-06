AC Milan soll sich für Red-Bull-Salzburg-Talent Sekou Koita interessieren

Red-Bull-Salzburg-Perle Sekou Koita soll sich während seinem Leih-Auftritt beim Wolfsberger AC für die große Fußballbühne empfohlen haben: Wie Calciomercato berichtet, beobachtete der AC Milan den 19-jährigen aus Mali beim Nationalteam.

Dort hätte Koita so beeindruckt, dass die Rossoneri einen Versuch starten, den blitzschnellen Mittelstürmer im Sommer zu verpflichten.

Koita wechselte im Jänner 2018 von USC Kita aus Mali nach Liefering, wo er in 15 Auftritten in der 2. Liga fünf Scorerpunkte sammelte.

Im Jänner 2019 verliehen die Bullen Koita zum Wolfsberger AC. In Kärnten ließ Koita sein großes Potenzial aufblitzen und traf im Frühjahr fünfmal und bereitete vier weitere Treffer vor. Sein Vertrag in Salzburg läuft noch bis Sommer 2022.

Koita erhält Chance in Kampfmannschaft

Red Bull Salzburg vermeldete bereits Ende Mai, dass Koita gemeinsam mit Gideon Mensah und Masaya Okugawa eine Chance in der ersten Mannschaft erhält.

"Alle drei Jungs haben in der vergangenen Saison viel gespielt, sich bei ihren Klubs sehr gut weiter entwickelt und starke Leistungen gebracht. Wir freuen uns, mit ihnen in die neue Saison zu starten, und sind überzeugt, dass sie für den nächsten Schritt bereit sind. Wir gehen gemeinsam mit ihnen und voller Überzeugung den eingeschlagenen Weg der letzten Jahre weiter", so RBS-Sportdirektor Christoph Freund.