WSG Wattens neuer Tabellenführer in 2. Liga

Die WSG Wattens hat im Kampf um die Meisterschaft der 2. Liga vorgelegt. Die Tiroler setzten sich am Freitagabend nach hartem Kampf zum Auftakt der 26. Runde bei den Juniors Oberösterreich im Paschinger Waldstadion mit 2:1 durch und zogen damit zumindest für einen Tag um einen Punkt am bisherigen Leader SV Ried vorbei.

Den dritten Sieg von Wattens in den jüngsten vier Runden fixierten Felix Adjei (15.) und Milan Jurdik (30.) bereits vor der Pause. Der Spitzenreiter beendete damit auch eine Auswärtsmisere. Nach sechs sieglosen Anläufen in Folge gab es für die Mannschaft von Trainer Thomas Silberberger zum ersten Mal seit 26. Oktober 2018 (2:0 in Amstetten) wieder einmal drei Punkte in der Fremde. Der Nachwuchs des LASK war durch einen Elfmetertreffer von Marko Raguz (4.) früh in Führung gegangen.

Es war ein klassischer Fehlstart der Tiroler. Adjei brachte Valentin Grubeck im Strafraum zu Fall und Raguz ließ sich die Chance vom Elfmeterpunkt nicht entgehen. Für den 20-Jährigen war es bereits der zehnte Saisontreffer, der siebente im Frühjahr. Wattens gelang allerdings wie auch schon beim 4:1-Sieg im Herbst im ersten direkten Saisonduell die Wende.

Adjei besserte seinen Fehler aus, köpfelte nach Pranter-Freistoß am langen Eck ein. Eine Viertelstunde später wurde Michael Svoboda im Strafraum von Michael Lageder niedergerissen und Jurdik bewahrte beim Strafstoß die Nerven. Nach der Pause hätte Wattens alles klar machen können, Jurdik brachte den Ball bei einer Topchance (75.) aber nicht im Tor unter. Beim zweiten Sieg der Gäste in Folge blieb es trotzdem.

Für die Juniors war die Niederlage ein neues Gefühl, da sie zuvor ihre fünf Heimspiele im Jahr 2019 gewonnen hatten. Sie rutschten dadurch um eine Position auf Rang sieben ab.