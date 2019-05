Fix: Gerhard Struber wird neuer Trainer des WAC

Nachdem Christian Ilzer gestern offiziell zur Austria Wien wechselte, präsentiert der Europa-League-qualifizierte WAC nun seinen Nachfolger.

Der neue Coach der Lavanttaler heißt Gerhard Struber und kommt aus dem Red-Bull-Umfeld. Struber war Trainer von Liefering und unterschreibt vorerst mal einen Ein-Jahres-Vertrag. Das bestätigt WAC-Präsident Dietmar Riegler. Allerdings besteht die Option auf ein weiteres Jahr.

Gerhard Struber: "Ein ähnliches System wie Christian Ilzer"

Riegler dazu: "Er hat mich voll und ganz überzeugt. Er spielt ein ähnliches System wie Christian Ilzer und das will ich auf keinen Fall umkrempeln, denn genau damit waren wir heuer erfolgreich und ist ein junger, aufstrebender Trainer." Struber war bereits zuvor medial mit dem Kärntner Europa-League-Starter in Verbindung gebracht worden, am Dienstagabend folgte die Bestätigung des Clubs. Als Spieler war der Salzburger Struber u.a. für Austria Salzburg und den LASK tätig. Als Trainer machte er sich in der Akademie von Serien-Meister Salzburg einen Namen. Beim Satellitenclub FC Liefering war er eine Halbsaison bis Anfang dieses Jahres als Cheftrainer tätig, zuletzt fungierte er als Scout.