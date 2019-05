U17-EM: ÖFB-Team verliert gegen Spanien mit 0:3

Österreichs U17-Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage in die EM in Irland gestartet. Die Auswahl von Teamchef Manfred Zsak verlor am Samstag in Dublin gegen den dreifachen U17-Europameister Spanien mit 0:3 (0:3).

Am Dienstag (20.00 Uhr) wartet auf die ÖFB-Junioren mit Italien die nächste Top-Nation, zum Abschluss geht es am Freitag (20.00) gegen Deutschland.

Die jungen Österreicher hielten gegen den Favoriten nur eine halbe Stunde mit. Die Iberer hatten von Beginn weg viel Ballbesitz, die rot-weiß-rote Defensivarbeit funktionierte aber zunächst. In der 19. Minute hatten die Österreicher Riesenpech: Bei einem glasklaren Handspiel von Carrillo im Strafraum blieb der Elfmeterpfiff des litauischen Schiedsrichters Manfredas Lukjancukas aus.

Danach wurde der Druck der Spanier größer. Sie kamen auch immer gefährlicher vor das Tor und machten mit drei Treffern innerhalb von acht Minuten alles klar. Jordi Escobar verwertete zunächst den Abpraller nach Stangenschuss von Pino (33.), Navarro (36.) und Pino aus spitzen Winkel (41.) legten noch vor der Pause nach.

Nach dem Wechsel gingen die Spanier mit weniger Nachdruck zu Werke, hatten aber stets alles im Griff.