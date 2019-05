SK Sturm Graz gegen Austria Wien: Bundesliga live im TV, Livestream & Liveticker

Der Kampf um die internationalen Startplätze spitzt sich zu. Heute Sonntag kommt es zu einem möglicherweise vorentscheidenden Spiel, wenn Sturm Graz die Wiener Austria im eigenen Stadion empfängt (ab 17:00 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Für die Wiener heißt es bereits Alles oder Nichts, denn mit einer Niederlage in Graz kann man Rang drei und vier eigentlich bereits abschreiben. Für die Veilchen zählen also lediglich drei Punkte. Sturm Graz wiederum braucht den Sieg, um den Anschluss an den WAC nicht zu verlieren oder im Idealfall sogar an den Kärntnern vorbeizuziehen und somit einen großen Schritt in Richtung Europa League zu machen.

Aufstellungen: So spielen Sturm Graz & Austria Wien

Sturm Graz: Siebenhandl - Schrammel, Maresic, Spendlhofer, Koch - Jantscher, Hierländer, Dominguez, Kiteishvili, Huspek - Eze

Austria Wien: Lucic - Martschinko, Igor, Schoissengeyr, Madl, Klein - Demaku, Grünwald - Prokop, Monschein, Sax

Sturm Graz vs. Austria Wien: Termin, Anstoß, Spielort

Match Sturm Graz vs. Austria Wien Datum Sonntag, 12. Mai 2019 Uhrzeit 14:30 Uhr Spielort Merkur Arena, Graz

Sturm Graz - Austria Wien: Bundesliga-Partie heute im Livestream & TV

Sky hat die Übertragungsrechte für die österreichische Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender beginnt mit der Vorberichterstattung am Sonntag ab 13:30 Uhr. Sturm gegen Austria ist ab 14:30 Uhr live auf Sky Sport Austria als Einzelspiel zu sehen.

Über Sky Go gibt es die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Allerdings benötigt man auch dafür ein Abo bei Sky. Der ORF zeigt um 19:15 Uhr eine Zusammenfassung aller Spiele auf ORFeins.

LIVETICKER: Sturm Graz - Austria Wien zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Sturm und Austria an.

© GEPA

Meistergruppe nach 29 Spieltagen