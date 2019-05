Zoran Barisic übernimmt bei Rapid das Amt des Sportgeschäftsführers. Das gab der Bundesligist am Donnerstag bekannt. Der 48-jährige Wiener tritt seine neue Funktion offiziell am Montag an.

Er erhält einen Vertrag bis Sommer 2022 und folgt damit auf den Schweizer Fredy Bickel. Barisic war von 1993 bis 1997 als Spieler und von 2013 bis 2016 als Trainer der Profis für die Hütteldorfer tätig.

Weitere Informationen folgen.