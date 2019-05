SK Rapid Wien - SV Mattersburg live im TV, Livestream und Liveticker

In der vorletzten Runde der Qualifikationsgruppe ist der SK Rapid Wien beim SV Mattersburg zu Gast (hier im LIVETICKER). Rapid hat Platz eins sicher, die Mattersburger müssen aber Platz zwei vor Altach noch absichern. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Der SCR Altach könnte den Mattersburgern noch den zweiten Platz in der Quali-Gruppe streitig machen, drei Punkte trennen den Dritten vom Zweiten und die Vorarlberger haben das bessere Torverhältnis. Am 28. Mai könnte es zur Wiederholung des Duells der Burgenländer gegen die Wiener in Hütteldorf kommen, wenn Mattersburg den zweiten Platz holt. In einem Entscheidungsspiel, im Halbfinale des Europa League Playoff der Bundesliga, wird die Teilnahem am Finalspiel gegen den Fünften der Meistergruppe ausgespielt.

SV Mattersburg vs. SK Rapid: Die möglichen Aufstellungen

SV Mattersburg: Kuster - Ortiz, Höller, Rath, Mahrer - Erhardt, Jano, Gruber, Renner, Kuen - Pusic.

SK Rapid: Strebinger - Bolingoli, Dibon, Hofmann, Auer - Grahovac, Ljubicic - Schobesberger, Schwab, Murg - Badji.

SV Mattersburg vs. SK Rapid: Termin, Anstoß, Spielort

Match SV Mattersburg vs. SK Rapid Wien Datum Samstag, 18. Mai 2019 Uhrzeit 17:00 Uhr Spielort Pappelstadion, Mattersburg

Mattersburg vs. Rapid: Bundesliga-Partie heute im Livestream & TV

Sky hat die Übertragungsrechte für die österreichische Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender überträgt am Samstag ab 16:00 Uhr live, um 17:00 gibt es das Match in voller Länge auf Sky Sport 2 zu sehen. Auf Sky Sport Austria läuft die Konferenz mit SCR Altach - TSV Hartberg (Sky Sport 13) und Admira - Wacker Innsbruck (Sky Sport 12).

Über Sky Go gibt es die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Allerdings benötigt man auch dafür ein Abo bei Sky. Der ORF zeigt um 19:20 Uhr eine Zusammenfassung aller Spiele auf ORFeins.

LIVETICKER: Mattersburg - Rapid zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Rapid und Wacker.

Bundesliga: Tabelle der Qualifikationsgruppe