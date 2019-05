SCR Altach verlängert mit Trainer Alex Pastoor

Der SCR Altach und Trainer Alex Pastoor haben sich auf eine Vertragsverlängerung um eine Saison geeinigt. Der 52-jährige Niederländer hatte sein Amt Mitte März angetreten und mit vier Siegen, vier Unentschieden bei nur einer Niederlage die Basis für den Klassenerhalt gelegt.

"Alex passt sowohl sportlich als auch menschlich gut zur Vereinsphilosophie des SCRA. Er ist in einer schwierigen Situation zu uns gestoßen und hat maßgeblichen Anteil daran, dass der Klassenerhalt schlussendlich souverän geglückt ist", wurde Georg Zellhofer, der Geschäftsführer Sport, in einer Club-Aussendung am Mittwoch zitiert.

Pastoor hob die professionellen Rahmenbedingungen im Verein hervor. "Ich bin überzeugt davon, dass hier in Zukunft einiges entstehen kann."