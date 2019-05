SCR Altach testet gegen West Ham und Southampton

Der SCR Altach hat anlässlich seines 90-Jahr-Jubiläums zwei starke Testgegner an Land gezogen. Die Vorarlberger treffen im Rahmen der Vorbereitung auf die kommende Saison am 11. Juli (17.30) auf den Marko-Arnautovic-Club West Ham United und am 14. Juli (15.00) auf Southampton, wo Ralph Hasenhüttl als Chefcoach tätig ist.



Gespielt wird in der eigens ausgerufenen "englischen Woche" jeweils in der Cashpoint Arena. Die Altacher bieten für die zwei Spiele auch ein Abo an, das ab 14 Euro zu haben ist.

West Ham wird zur Saisonvorbereitung ein elftägiges Trainingslager in Bad Ragaz in der Schweiz absolvieren. "Wir freuen uns auf das Trainingscamp. Wir kennen die Lage sehr gut, dort bekommen wir alles, was wir brauchen, um uns mit unserem Team bestmöglich auf die kommende Saison vorzubereiten", sagte Trainer Manuel Pellegrini.

Southampton kehrt indessen erstmals nach 2017 wieder in die Montafon-Region in Vorarlberg zurück, um dort in die Saisonvorbereitung zu gehen.