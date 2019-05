Marco Djuricin: Bastelt der SK Sturm Graz an einer romantischen Rückkehr?

Marco Djuricin erlebte in seiner Fußballer-Karriere definitiv schon sonnigere Zeiten.

Sein Verein, die Grasshoppers Zürich, stiegen aus der Schweizer Liga ab, versinken nach Fan-Ausschreitungen inklusiver Spieler-Entwürdigungen im Chaos. Es ist äußerst unwahrscheinlich, dass der 26-jährige Stürmer über den Sommer hinaus in Zürich bleibt, wenngleich sein Vertrag bis 2020 läuft. Mit sechs Treffern in 22 Pflichtspielen (fünf Tore in der Liga, eins im Schweizer Cup) war der gebürtige Wiener immerhin Top-Torschütze beim ehemaligen Fink-Verein, scheint sein Niveau zumindest gehalten zu haben.

Marco Djuricin: Thema beim SK Sturm Graz?

Die Kleine Zeitung und SturmNetz berichten nun übereinstimmend vom Interesse des SK Sturm, Djuricin wieder zurück an die Mur zu lotsen. Es soll bereits Gespräche gegeben haben. Der zwei-fache österreichische Teamspieler kickte bereits von 2013 bis 2015 bei den Blackies, schoss sich mit 24 Toren in 44 Spielen in die Herzen der Sturm-Fans. Die Grazer verkauften ihn anschließend für 2,5 Millionen Euro an Red Bull Salzburg, wo seine Wechsel-Odyssey begann. Nach einem Jahr in Brentford fand Djuricin bei Ferencvaros wieder in die Spur. An beide Vereine war er jedoch nur ausgeliehen, bei Red Bull Salzburg wurde nicht mehr mit ihm geplant, also folgte nach einem erneuten Leihgeschäft bei den Grasshoppers 2018 schließlich der fixe Wechsel in die Schweiz.

Bereits Anfang des Jahres erklärte Djuricin im SPOX-Interview (hier nachlesen), dass eine Rückkehr zu Sturm vorstellbar sei: "Das denk ich schon. Sturm ist ein super sympathischer Verein, ich denke sehr gern an die Zeit zurück. Die Fans sind cool, die Atmosphäre, das hat alles gut gepasst."

Von Hertha Berlin zu den Grasshopers Zürich: Marco Djuricins Leistungsdaten