Robert Almer wird Tormann-Koordinator beim ÖFB

Robert Almer hat für die Zeit nach seinem Abschied beim SV Mattersburg bereits eine neue Aufgabe gefunden. Der ehemalige ÖFB-Nationaltorhüter wird im Österreichischen Fußball Bund "ein breites Aufgabengebiet im Bereich des Tormanntrainings" übernehmen, teilte der ÖFB am Freitagvormittag mit.

Bereits beim kommenden Lehrgang zur Vorbereitung auf die EM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien und Nordmazedonien wird Almer Teil von Franco Fodas Trainerstab sein. Weiters soll er die Beobachtung der Nationalteam-Tormänner übernehmen und als Koordinator für junge Tormann-Talente fungieren.

"Ich freue ich sehr, wieder in den ÖFB zurückzukehren. Es ist ein sehr breites und spannendes Aufgabengebiet, in dem ich meine Erfahrungen und Stärken auf und neben dem Platz voll einbringen kann", wird Almer in einer ÖFB-Aussendung zitiert.

Robert Almer "ideale Besetzung" für ÖFB

Der Steirer beendete im Sommer 2018 seine Karriere und wurde Torwarttrainer und Sportdirektor beim SV Mattersburg. "Ich hoffe sehr, dass ich meinen Dienst beim ÖFB erst etwas verspätet antreten kann. Das würde nämlich bedeuten, dass wir mit dem SV Mattersburg das Playoff am 2. Juni um einen Startplatz für die UEFA Europa League-Qualifikation erreicht haben. Das ist unser großes Ziel", sagte der 33-fache Teamspieler.

"Mit seinem Fachwissen, seiner Erfahrung und seiner Kommunikationsstärke ist er eine ideale Besetzung und Verstärkung. Durch diese neu geschaffene Position und mit dieser Personalentscheidung wird künftig noch mehr Augenmerk auf den Bereich des Tormanntrainings gelegt", sagte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

Almer übernimmt die Agenden von Pepi Schicklgruber, der in seine ursprüngliche Rolle in der U17-Nationalmannschaft zurückkehrt.