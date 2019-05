Nach Cup-Titel: Red-Bull-Sportdirektor Christoph Freund frotzelt SK Rapid Wien

Nach dem 2:0-Erfolg im Cup-Finale gegen den SK Rapid Wien hatten die Verantwortlichen bei Red Bull Salzburg gut lachen.

Neben einer Menge Bier bei den anschließenden Feierlichkeiten flossen auch gewisse Giftpfeile Richtung Grün-Weiß. Denn Sportdirektor Christoph Freund ließ sich im Anschluss an das Spiel im ORF zu eben so einer hinreißen. Angesprochen auf die Frage, warum 20.000 Rapid-Fans nach Klagenfurt pilgern und ihre Mannschaft unterstützen wollen, aber nur 2.000 Salzburger es ihnen gleich machten, bemerkte Freund: "Fußball spielt man, um Erfolg zu haben. Ich fahre lieber mit 2.000 Leuten hier her und gewinne einen Titel, als mit 20.000 und gewinne keinen."

Salzburg biegt Rapid: Die Noten nach dem Cup-Finale © GEPA 1/23 Red Bull Salzburg hat zum fünften Mal in den vergangenen sechs Jahren den ÖFB-Cup gewonnen. Die Salzburger setzten sich am Mittwoch im Finale in Klagenfurt gegen Rapid mit 2:0 (2:0) durch. SPOX notet die Leistung beider Mannschaften. © GEPA 2/23 Alexander Walke (Note= 2): Hatte wohl mehr zu tun als erhofft, der Neo-Kapitän meisterte allerdings alles souverän. Beim aberkannten Anschlusstor von Rapid hatte er keine Chance. © GEPA 3/23 Patrick Farkas (Note= 2): Eine romantische Geschichte, die nur der Fußball schreibt. Knapp ein Jahr verletzt, vertrat er überraschend Ulmer und sorgte prompt für das 1:0. Die gelb-rote Karte wegen Kritik in der Schlussphase trübt seine Leistung. © GEPA 4/23 Andre Ramalho (Note= 2): erlebte in der ersten Halbzeit eine Schocksekunde, als Thomas Murg ihm auf den Knöchel stieg. Raffte sich aber wieder auf und knallte eine souveräne Leistung hin, wenn er auch bei einem Elfer-Foul Glück hatte. © GEPA 5/23 Jerome Onguene (Note= 2): Der wahrscheinlich beste Kopfball-Spieler der Liga bewies seine Lufthoheit das eine oder andere Mal, auch sonst stark im Antizipationsspiel. © GEPA 6/23 Stefan Lainer (Note= 3): gegen Bolingoli und Schobesberger gefordert, Letzterer stellte ihn immer wieder vor einige Probleme. © GEPA 7/23 Zlatko Junuzovic (Note= 2): Traumhafter Assist zum 2:0, rackerte unermüdlich, konnte mit dem Cup-Sieg den allerersten Titel seiner Profi-Karriere feiern. Machte nach 72 Minuten Dominik Szoboszlai Platz. © GEPA 8/23 Diadie Samassekou (Note= 2): Brauchte etwas um in die Partie zu finden, stabilisierte sich dann aber zusehends. Erneut souveräne Leistung! © GEPA 9/23 Xaver Schlager (Note= 2): Stellte sein unheimliches Talent einmal mehr unter Beweis, selbst in Finalspielen an Souveränität und Abgebrühtheit kaum zu überbieten. © GEPA 10/23 Hannes Wolf (Note= 3): Bemüht, aber etwas glücklos, hatte der Körperlichkeit des massierten Rapid-Mittelfelds wenig entgegen zu setzen. © GEPA 11/23 Munas Dabbur (Note= 1): Überragende Performance. Hebelte vor dem 1:0 mit einem Doppelpass die komplette Rapid-Hintermannschaft aus, sorgte per Eisenschädl danach für das 2:0. © GEPA 12/23 Fredrik Gulbrandsen (Note= 2): Der Norweger, dessen Vertrag in knapp zwei Monaten ausläuft, unterstrich einmal mehr seine Wichtigkeit im Salzburger Offensivspiel. Technisch stark, uneigennützig, im Abschluss aber einmal unglücklich. © GEPA 13/23 Richard Strebinger (Note= 4): Ließ sich die Unsicherheiten der letzten Wochen anmerken. Parierte zwar anfänglich stark gegen Schlager, offenbarte danach aber Konzentrationsschwächen und war sich seiner Entscheidungen nicht immer bewusst. © GEPA 14/23 Boli Bolingoli (Note= 2): Über seinen Einsatz wurde erst kurz vor Spielbeginn entschieden. Starke Performance, ist unverzichtbar für die Grün-Weißen. Gute Flanken, umtriebig und aktiv. © GEPA 15/23 Maximilian Hofmann (Note= 3): Sah beim 0:2 unglücklich aus, als er von Dabbur und Gulbrandsen überrumpelt wurde. Hätte sich in der Schlussphase durch übertriebenes Foulspiel auch über einen Ausschluss nicht beschweren dürfen. © GEPA 16/23 Mario Sonnleitner (Note= 2-): Der erfahrene Rapid-Innenverteidiger erzielte das vermeintliche 1:2, sein Kopfball-Tor wurde aber wegen eines Fouls aberkannt. Hatte kurzzeitig ein paar Konzentrationsfehler drinnen, ansonsten aber solide. © GEPA 17/23 Mert Müldür (Note= 3-): Wurde vom Kollegen Murg nicht wirklich unterstützt und stand defensiv des Öfteren alleine auf weiter Flur. Konnte dabei fast keine gute Figur machen. Offensiv jedoch aktiv und bemüht, hatte bei einem Latten-Kopfball Pech. © GEPA 18/23 Stefan Schwab (Note= 3): Rapids Kapitän agierte in einer offensiveren Rolle als gewohnt. Teilweise etwas unkoordiniert, verfiel nach dem Salzburger Doppelschlag ein bisschen in Panik. © GEPA 19/23 Dejan Ljubicic (Note= 3-): Antizipierte zu Beginn stark, stellte Räume zu. Wirkte nach dem 2:0 aber etwas nervös und schraubte seine Passquote nach unten. Wurde nach 63 Minuten für Knasmüllner ausgetauscht. © GEPA 20/23 Srdjan Grahovac (Note=2 ): Präsent in den Zweikämpfen, Salzburgs Hannes Wolf biss sich des Öfteren die Zähne an ihm aus. © GEPA 21/23 Philipp Schobesberger (Note= 3): Ließ seine erfrischende und unorthodoxe Spielweise zwar öfters aufblitzen, den persönlichen Stempel konnte er dem Spiel allerdings nicht aufdrücken. In der Schlussphase unsichtbar. © GEPA 22/23 Thomas Murg (Note= 4): So ein überragender Kicker, hatte aber heute augenscheinlich wenig Bock auf Defensiv-Aufgaben, konnte trotz einiger starker Aktionen die Erwartungen in ihn leider nicht ganz erfüllen. © GEPA 23/23 Andrija Pavlovic (Note= 4-): Unsichtbar. Hatte gefühlt von allen Beteiligten die wenigsten Ballberührungen, konnte seine durchaus vorhandene körperliche Präsenz nie wirklich ausspielen.

Salzburgs Cup-Titel: Auswirkungen auf die Bundesliga

Mit dem Titelgewinn von Fast-Meister Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup steht auch der Modus für die Vergabe der Europacup-Plätze in der Fußball-Bundesliga endgültig fest. Der Ligadritte, vier Runden vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung der Wolfsberger AC, steht in der kommenden Saison fix in der Gruppenphase der Europa League. Der Ligavierte spielt in der Europa-League-Qualifikation.

Der Fünfte der Meistergruppe bekommt es in einem Play-off mit Hin- und Rückspiel mit einem der beiden Topteams aus der unteren Qualifikationsgruppe zu tun. Um das Ticket für dieses Play-off duellieren sich der Erste und Zweite der Qualifikationsgruppe nach deren Abschluss in einem Spiel. Rapid muss nach der 0:2-Niederlage im Cupfinale gegen Salzburg auf diesen Weg in den Europacup hoffen.

Der Meister - Salzburg könnte den Titelgewinn und damit auch das Double am Sonntag fixieren - erhält einen Platz in der Gruppenphase der Champions League, sofern nicht Ajax Amsterdam den Titel in der laufenden CL-Saison gewinnt oder Tottenham bei einem CL-Titelgewinn noch aus den Top vier der englischen Liga rutscht. Österreichs Ligazweiter startet jedenfalls in der Champions-League-Qualifikation, in die in diesen ungünstigen Fällen auch der Meister müsste.