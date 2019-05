Offiziell: Florian Flecker wechselt von TSV Hartberg zu Union Berlin

Bereits seit Wochen wurde darüber spekuliert, nun ist es fix: Hartbergs Florian Flecker wechselt von TSV Hartberg nach Berlin-Köpenick und schließt sich dem deutschen Bundesliga-Aufsteiger Union Berlin an.

Flecker wechselt ablösefrei, sein Vertrag in der Oststeiermark liefe im Sommer aus. In Österreich machte sich der 23-jährige Mittelfeldspieler einen Namen, stach aus einer überraschenden Hartberg-Mannschaft noch einmal heraus: in 32 Pflichtspielen gelangen ihm sieben Treffer und sechs Vorlagen.

Florian Flecker: "Habe mit Union den perfekten Verein gefunden"

Die Union war erst vergangenen Montag in der Relegation gegen VfB Stuttgart in die deutsche Bundesliga aufgestiegen. Umso mehr freut sich Flecker auf der offiziellen Vereinshomepage der Eisernen: "Ich bin glücklich, dass ich ab der kommenden Saison beim 1. FC Union Berlin spielen kann. Nach meinen ersten Profierfahrungen wollte ich unbedingt den Schritt ins Ausland wagen und habe dafür mit Union den perfekten Verein gefunden. Ich freue mich auf die Stadt, den Verein und die Fans und möchte so schnell wie möglich Fuß fassen."

Der Vertrag des Steirers läuft bis 2021, ist auch für die zweite deutsche Bundesliga gültig. Der Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert: "Wir haben Florian Flecker schon seit geraumer Zeit beobachtet und freuen uns, dass der Transfer nun geklappt hat. Florian ist ein junger, offensiv variabler, Spieler, der seine Qualitäten bereits in Österreich unter Beweis gestellt hat. Jetzt geht es für ihn darum, in Deutschland den nächsten Schritt zu machen, sich weiterhin stetig zu entwickeln und sich im Team zu etablieren."

Florian Flecker trifft auf zwei weitere Österreicher

Am Aufstieg der Eisernen beteiligt waren mit Kapitän Christopher Trimmel und Robert Zulj auch zwei Österreicher. Trimmels Vertrag läuft noch bis 2020, Zulj dagegen müsste nach Ende seines Leihengagements im Sommer zu seinem Club 1899 Hoffenheim zurückkehren.