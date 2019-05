ÖFB-Stürmer Adrian Grbic soll vor Wechsel zu Clermont Foot stehen

Adrian Grbic soll vor einem Abschied vom SCR Altach stehen. Der Stürmer der österreichischen U21-Nationalmannschaft steht laut einem Bericht von BFM TV in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem Ligue-2-Klub Clermont Foot.

Der Vertrag des 22-Jährigen endet in Altach mit Saisonende - Clermont Foot müsste für den Wiener somit lediglich eine Ausbildungsentschädigung bezahlen. Grbic soll in Clermont-Ferrand einen Dreijahresvertrag unterzeichnen.

Clermont Foot Auvergne 63 liegt in der Ligue 2 auf dem zehnten Tabellenplatz, ein Aufstieg in die Ligue 1 ist derzeit nicht in Reichweite.

Für die Vorarlberger erzielte Grbic in der laufenden Saison vier Tore in 16 Spielen. Zudem ist der 188-Zentimeter-Hüne ein wichtiger Baustein in Werner Gregoritschs U21-Nationalelf.