LASK: FC Southampton bietet 5,7 Millionen Euro für Thomas Goiginger

Thomas Goiginger spielt eine überragende Saison für den LASK, dementsprechend ist es wenig verwunderlich, dass das Interesse an seiner Verpflichtung groß ist. Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtet, soll Ralph Hasenhüttls FC Southampton bereit sein 5 Millionen Pfund für den Österreicher zu zahlen.

Bereits in der Vergangenheit gab es zahlreiche Vermutungen, wohin es Thomas Goiginger nach seiner sensationellen Saison beim LASK ziehen könnte. Auch ein Verbleib in der Bundesliga bei Red Bull Salzburg war ein Thema in den Medien. Am ehesten scheint aber ein Wechsel zu einem großen Klub im Ausland.

Gerade die Daily Mail, die bei Transfergerüchten gerne einmal schnell schießt, hat die Verbindung zum FC Southampton bereits früher aufgemacht. Nun wird sogar eine konkrete Ablösesumme in den Raum gestellt, nämlich 5 Millionen Pfund. Das sind umgerechnet rund 5,7 Millionen Euro und damit fast dreimal so viel, wie der LASK für João Victor bekommen hat - der bisherige Rekordabgang der Linzer.

Das Geld sitzt in der Premier League bekanntlich sehr locker, vor allem wenn es sich um solch niedrige Summen handelt, zudem soll Ralph Hasenhüttl ein Fan seines Landsmannes sein. Dennoch wäre das eine gewaltige Summe, mit der sich Goiginger in den Top 20 der Transferrekorde der Tipico Bundesliga einreihen würde.

Thomas Goiginger: "Ich möchte in meinem Leben etwas erreichen!"

Im Interview mit SPOX sagte der 26-Jährige Ende letzten Jahres: "Es ist ein sehr großes Ziel von mir. Ich habe keine spezielle Destination im Kopf, will aber in meinem Leben noch ein bisschen etwas erreichen."

Ein Transfer scheint für den LASK wohl unausweichlich, was bei den Zahlen des Flügelspielers - 14 Tore und 17 Assists in 40 Pflichtspielen - aber abzusehen war. Mit einem Vertrag bis 2022 kann der Verein aber definitiv mit einer ordentlichen Ablösesumme rechnen.