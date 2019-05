LASK bestreitet Testspiel gegen Arsenal – Hoffnung auf Chelsea als Europa-League-Sieger

Der LASK hat am Montag mit einer bemerkenswerten Meldung aufhorchen lassen. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner wird am Donnerstag nach London eingeflogen, um dort ein kurzfristig anberaumtes Testspiel gegen den FC Arsenal zu bestreiten.

Das Freundschaftsspiel soll den Gunners bei der Vorbereitung auf das Europa-League-Finale helfen. "Die Mannschaft hat sich dieses Spiel absolut verdient, wir haben nicht lange gezögert mit einer Zusage", sagte Glasner in einer Aussendung.

Dabei ist ausgerechnet das Ergebnis des Finales der UEFA Europa League direkt ausschlaggebend dafür, in welcher Qualifikations-Runde die Oberösterreicher in der kommenden Saison im Europacup einsteigen müssen.

Sollte sich nämlich Arsenal am 29. Mai in Baku durchsetzen, spielt der LASK in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation. Sollte man dort einem gesetzten Team - etwa der FC Basel wäre ein möglicher Gegner - unterliegen, würde man in die dritte Quali-Runde zur Europa League wechseln.

Wie viel verdienen Mesut Özil und Co.? - Die Gehaltsliste des FC Arsenal © getty 1/27 Der FC Arsenal zahlt seinen Spielern sehr hohe Gehälter, dies oftmals nicht leistungsgerecht oder den Umständen entsprechend. Unter Berücksichtigung der Informationen des "Daily Mirror" hat SPOX die Gehälter der Gunners für euch aufgelistet. © getty 2/27 Platz 26: Krystian Bielik (21) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 3/27 Platz 24: Konstantinos Mavropanos (21) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 4/27 Platz 24: Calum Chambers (24) - 29.000 Euro Wochengehalt © getty 5/27 Platz 21: David Ospina (30) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 6/27 Platz 21: Rob Holding (23) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 7/27 Platz 21: Matteo Guendouzi (20) - 46.300 Euro Wochengehalt © getty 8/27 Platz 20: Mohamed Elneny (26) - 63.600 Euro Wochengehalt © getty 9/27 Platz 18: Nacho Monreal (33) - 81.000 Euro Wochengehalt © getty 10/27 Platz 18: Alex Iwobi (22) - 81.000 Euro Wochengehalt © getty 11/27 Platz 17: Lucas Torreira (23) - 86.700 Euro Wochengehalt © getty 12/27 Platz 16: Lucas Perez (30) - 92.500 Euro Wochengehalt © getty 13/27 Platz 11: Granit Xhaka (26) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 14/27 Platz 11: Stephan Lichtsteiner (35) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 15/27 Platz 11: Shkodran Mustafi (27) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 16/27 Platz 11: Sokratis (30) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 17/27 Platz 11: Bernd Leno (27) - 104.000 Euro Wochengehalt © getty 18/27 Platz 7: Danny Welbeck (28) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 19/27 Platz 7: Laurent Koscielny (33) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 20/27 Platz 7: Petr Cech (36) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 21/27 Platz 7: Hector Bellerin (24) - 115.600 Euro Wochengehalt © getty 22/27 Platz 6: Aaron Ramsey (28) - 127.200 Euro Wochengehalt © getty 23/27 Platz 5: Sead Kolasinac (25) - 138.150 Euro Wochengehalt © getty 24/27 Platz 4: Alexandre Lacazette (27) - 161.850 Euro Wochengehalt © getty 25/27 Platz 2: Henrikh Mkhitaryan (30) - 208.100 Euro Wochengehalt © getty 26/27 Platz 2: Pierre-Emerick Aubameyang (29) - 208.100 Euro Wochengehalt © getty 27/27 Platz 1: Mesut Özil (30) - 405.000 Euro Wochengehalt

Europa League Finale: LASK hofft auf Chelsea

Doch der aus Linzer Sicht deutlich attraktivere Ausgang des EL-Finals wäre ein Sieg von Chelsea. Da die Blues als Ligadritter bereits einen Champions-League-Fixplatz sicher haben, rutschen andere Verbände in der Vergabe der Europacup-Tickets auf.

Davon profitiert auch der Vizemeister der österreichischen Bundesliga. Im Falle eines Chelsea-Triumphes wäre der LASK in der dritten CL-Quali-Runde spielberechtigt, und darf mit einem fixen Platz in einer Gruppenphase rechnen. Sollte man nämlich dort scheitern, hätte man dennoch ein Ticket für die EL-Gruppe fix.

Red Bull Salzburg steht indessen fix in der Gruppenphase der Champions League, mittlerweile sind auch erste Details über die Topfeinteilung bei der Auslosung bekannt.