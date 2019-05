Offiziell: Joao Victor vom LASK wechselt zum VfL Wolfsburg

LASK-Flügelflitzer Joao Victor wechselt zum Sommer in die deutsche Bundesliga und folgt seinem Trainer Oliver Glasner zum VfL Wolfsburg.

Wie von SPOX bereits berichtet, absolvierte der 25-jährige Brasilianer bereits vor einigen Tagen den positiven Medizincheck. Nun machten die Wölfe den Transfer via Twitter auch offiziell. Joao Victor unterschreibt einen Vier-Jahres-Vertrag bei den Niedersachsen. Und spült vermutlich ordentlich Knete in die Kassen der Oberösterreicher.

Joao Victor: Rekord-Transfer beim LASK

Denn laut eines Berichtes der Oberösterreichischen Nachrichten lassen sich die Niedersachsen Joao Victor knapp über 2,2 Millionen Euro kosten. Für den LASK ein Geldsegen und gleichzeitig der teuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Diesen Rekord hielt bislang Vidar Riseth inne, der im Sommer 1998 für 30 Millionen Schilling von der Stahlstadt zu Celtic Glasgow übersiedelte. LASK-Berater Jürgen Werner verweilte in Wolfsburg und fügte an: "Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir lange Verträge haben und den Preis bestimmen können."

Der Brasilianer absolvierte 52 Spiele für die Oberösterreicher und avancierte vor allem in der aktuellen Spielzeit zum absoluten Shooting Star der österreichischen Bundesliga. Feine Technik im Eins-gegen-Eins, eine immense Schnelligkeit und intelligente Flankenläufe zeichnen den 25-Jährigen aus, gemeinsam mit seinem Pendant auf der linken Flügelseite Thomas Goiginger hebelte der Ex-Kapfenberger so ziemlich jede Abwehrreihe der heimischen Liga aus. Innerhalb zwei Jahren wechselt Joao Victor damit von Kapfenberg bis in die deutsche Bundesliga.