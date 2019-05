GAK fixiert Aufstieg in 2. Liga

Der Grazer AK hat am Freitagabend den Aufstieg in die 2. Liga fixiert. Die Grazer feierten bei Vöcklamarkt ihren 21. Saisonsieg und stehen fünf Runden vor Saisonende als erster Aufsteiger für die kommende Spielzeit in der 16er-Liga fest.

Theoretisch könnte der Zweitplatzierte ATSV Stadl-Paura die Rotjacken bis zum 30. und letzten Spieltag noch überholen, doch die Oberösterreicher verzichteten auf einen Antrag zur Spielberechtigung in der 2. Liga. Damit steht der GAK bereits am Freitagabend als Aufsteiger, allerdings noch nicht als Meister der Regionalliga Mitte fest.

Sollte Stadl-Paura am Samstag beim Auswärtsspiel in Gurten nicht gewinnen, würde auch der sechste Meistertitel in Folge für den GAK feststehen.

Vormittags Büro, am Abend Cup-Hit gegen Salzburg: Die Jobs der GAK-Cup-Helden © GEPA 1/18 Wenn der GAK heute im Cup-Semifinale auf die glitzernde Fußballwelt von Red Bull Salzburg trifft, haben viele Kicker einen Urlaubstag weniger. SPOX erklärt, gegen wen sich Dabbur & Co. heute durchsetzen müssen. © GEPA 2/18 Trainer David Preiß studierte Sportwissenschaft und ist aktuell Lehrer, wird am Vormittag noch in der Südsteiermark in der Schulklasse stehen. © GEPA 3/18 Keeper Patrick Haider ist Stammtorhüter bei den Rotjacken. Und untertags Versicherungsmakler. © GEPA 4/18 Im Viertelfinale zog der 24-jährige Lukas Graf dem Austrianer Bright Edomwonyi alle Zähne. Im "echten Leben" arbeitet er als Behindertenbetreuer. © GEPA 5/18 Dominik Derrant, in der Abwehr zumeist gesetzt, jobbt im Büro, ist Sachbearbeiter bei der AUVA. © GEPA 6/18 Thomas Zündel ist einer von zwei GAK-Spielern, der tatsächlich mit dem Fußball Geld verdient. Der 31-Jährige spielte zudem jahrelang in der Bundesliga: zuerst bei Grödig, dann beim WAC. © GEPA 7/18 Marco Perchtold ist der Leithammel bei den Rotjacken. Abseits des Platzes vermittelt er Versicherungsverträge. © GEPA 8/18 Ebenso wie Marco Perchtold ist auch Gerald Säumel ein Routinier. Seine Brötchen verdient der Bruder von Jürgen Säumel allerdings als Jurist. © GEPA 9/18 Ebenso wie Lukas Graf jobbt auch der Defensive Mittelfeldspieler Sebastian Prattes als Behindertenbetreuer. © GEPA 10/18 Philipp Schellnegger verschlingt nicht nur Uros Matic, sondern auch Bücher. Der 21-Jährige paukt an der Uni Graz. © GEPA 11/18 Ebenso wie Mittelfeld-Kollege Schellnegger ist auch der Oberösterreicher Dominik Hackinger Student. © GEPA 12/18 Alexander Bauer kam vom FC Wels und etablierte sich im GAK-Mittelfeld. Tagsüber klebt er vorm PC: der 23-Jährige ist in der Computerbranche tätig. © GEPA 13/18 Neben Vardic und Smoljan ist Luka Kiric einer von drei Legionären bei den Grazern. Vor dem Training plagt sich der Flügelflitzer als Lagerarbeiter. © GEPA 14/18 Den Cup-Fight gegen Red Bull Salzburg verpasst Didi Elsneg mit einer Kreuzbandverletzung leider. Der bei der Logistikfirma Knapp angestellte Stürmer kennt als ehemaliger Bundesliga-Kicker das Gefühl aber, gegen die Bullen anzutreten. © GEPA 15/18 Neben Thomas Zündel ist Daniel Geissler der zweite Profi in den Grazer Reihen. Der 24-Jährige wurde vom TSV Hartberg ausgeliehen, nach der Saison soll er wieder zurück in die Oststeiermark. © GEPA 16/18 Philipp Wendler zockte mit Kapfenberg einst schon in der Bundesliga, aktuell jobbt er in einem Baubüro. © GEPA 17/18 19 Spiele, 10 Tore - die Leistungsdaten in der aktuellen Saison von Alexander Rother sprechen eine eindeutige Sprache. Ansonsten paukt der 25-Jährige an der Pädagogischen Hochschule. © GEPA 18/18 Der 26-jährige Bayern-Fan Marco Heil jobbt tagsüber im Büro.

Indessen begannen beim GAK bereits die Kaderplanungen für die Rückkehr in den Profifußball. So bastelt man bereits an der Verpflichtung zweier Bundesliga-erfahrener Spieler.

UVB Vöcklamarkt - GAK 1902 1:2 (0:1)

Tore: 0:1 Rother (25.), 0:2 Rother (48.), 1:2 Leitner (81.)