FK Austria Wien vs. Red Bull Salzburg: Das Spiel im TV, Livestream und im Liveticker

Am Sonntag empfängt die Austria Red Bull Salzburg in der Generali-Arena. Für Salzburg ist es der "Matchball" für den Meistertitel, für die Wiener Austria die vielleicht schon letzte Chance auf Platz drei. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

In Favoriten kann sich der Cupsieger am Sonntag (17.00 Uhr, hier im LIVETICKER) seinen sechsten Meistertitel in Folge holen, verliert zuvor der LASK gegen den WAC (14.30 Uhr), reicht dafür sogar eine Niederlage.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Austria vs. Salzburg: Die möglichen Aufstellungen

FK Austria Wien: Lucic - Madl, Schoissengeyr, Igor - Klein, Jeggo, Matic, Martschinko - Grünwald, Monschein, Turgeman/Sax

Ersatz: Pentz - Borkovic, Cuevas, Demaku, Sarkaria, Prokop, Yateke

Es fehlen: Edomwonyi (gesperrt), Ebner (im Mannschaftstraining)

Fraglich: Turgeman (Adduktoren)

Red Bull Salzburg: Walke - Lainer, Ramalho, Onguene, Farkas - Samassekou - X. Schlager, Minamino, Szoboszlai - Gulbrandsen, Dabbur

Ersatz: Stankovic - Todorovic, Vallci, Mwepu, Junuzovic, Daka, Prevljak

Es fehlen: Van der Werff (Knieverletzung), Pongracic (Oberschenkelverletzung), Ulmer (Muskelfaserriss)

FK Austria Wien vs. Red Bull Salzburg: Termin, Anstoß, Spielort

Match Austria Wien vs. Red Bull Salzburg Datum Sonntag, 05. Mai 2019 Uhrzeit 17:00 Uhr Spielort Generali-Arena, Wien

FK Austria Wien vs. Salzburg: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 5. Mai. steigen die drei Bundesliga-Duelle der Meistergruppe, zwei Spiele beginnen um 14:30 Uhr (LASK vs. WAC und SKN St. Pölten vs. Sturm). Um 17 Uhr beginnt das Duell Austria gegen Salzburg auf Sky Sport Austria. Der Bezahlsender startet am Sonntag um 13:30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm um 19:15 Uhr Zusammenfassungen inklusive Stimmen der Partien.

LIVETICKER: Austria - Salzburg zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Austria und Salzburg an.

© GEPA

Meistergruppe nach 28 Spieltagen