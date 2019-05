FK Austria Wien: Vertragsverlängerung von Mittelfeldtalent Niels Hahn um vier Jahre

Austria Wien verlängert mit Mittelfeldtalent Niels Hahn vorzeitig um vier Jahre und bindet den 18-Jährigen bis Sommer 2023 an den Klub. "Er bringt alle Eigenschaften mit, die bei Austria Wien auf dieser Position gefragt sind", sagt Sportdirektor Ralf Muhr.

Niels Hahn kam bisher in dieser Saison auf 21 Einsätze in der 2. Liga bei den Young Violets. Der Mittelfeldakteur soll nun an die Kampfmannschaft herangeführt werden. Hahn, der vergangenen Freitag seinen 18. Geburtstag feierte, ist 31-facher ÖFB-Nachwuchsnationalspieler und erzielte dabei vier Treffer.

Hahn meint in einer Austria-Aussendung zu seiner Vertragsverlängerung: "Ich bin sehr glücklich darüber, auch in den nächsten Jahren bei der Austria spielen zu können und hier die Chance zu bekommen. Jetzt kommt es auf mich an, was ich daraus mache. Mein Ziel ist, dass ich mich weiter für die Kampfmannschaft empfehlen und dort durchsetzen kann."

Hahn wechselte 2014 von der SVg Pitten in den Austria-Nachwuchs und durchlief sämtliche Akademie-Teams. In der Saison 2017/18 wurde der beidfüßige Mittelfeldspieler in den Kader der ehemaligen Austria Amateure befördert, seit Sommer 2018 steht er im Kader der Kampfmannschaft. Sein Bundesliga-Debüt feierte Hahn im November 2018 gegen Red Bull Salzburg.