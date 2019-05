FK Austria Wien kommentiert Gerücht um WAC-Trainer Christian Ilzer

Am gestrigen Samstag sorgte ein Bericht der Tageszeitung Österreich für Aufsehen in der heimischen Bundesliga. WAC-Trainer Christian Ilzer solle sich bereits mit der Austria Wien geeinigt haben, würde ab Sommer das Trainerzepter bei den Veilchen (SPOX berichtete).

Die Wahrscheinlichkeit scheint äußerst hoch. WAC-Präsident Riegler erwähnte bereits vor einer Woche: "Ilzer hat die Erlaubnis, um Gespräche zu führen." In der Pole Position sei damals der LASK gewesen, doch Ilzer soll den Oberösterreichern abgesagt haben, würde Wien bevorzugen.

Austria Wien: "Hier hat noch niemand unterschrieben"

Die Austria sah sich nun genügt, via Twitter das Wort zu ergreifen: "Also hier hat noch niemand unterschrieben. Alles Weitere handhaben wir wie gewohnt: Namen werden nicht kommentiert."

Dennoch rumort es ordentlich im Blätterwald, der 41-jährige Ilzer war schon vor einiger Zeit mit einem Austria-Engagement in Verbindung gebracht worden. Eine Entscheidung solle am 20. Mai verkündet werden, ließ Sportchef Ralf Muhr via Kurier verlautbaren. Die Zeichen verdichten sich allerdings, dass der aktuelle WAC-Coach ab dem Sommer an der Seitenlinie der Veilchen dirigieren wird.