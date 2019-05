Dominik Baumgartner vom VfL Bochum fällt für U21-EM aus

Bochum-Legionär Dominik Baumgartner kann nicht an der U21-EM in Italien (16. bis 30. Juni) teilnehmen. Der 22-Jährige, der in den vorläufigen Großkader des ÖFB-Teams berufen worden war, hat sich vor elf Tagen im deutschen Zweitligaspiel beim FC St. Pauli (0:0) einen Bänderriss zugezogen.

Diesen müsse er noch auskurieren, wie sein Club am Donnerstag mitteilte. Damit fällt neben Maximilian Wöber ein weiterer erfahrener Innenverteidiger verletzt aus.

Baumgartner wechselte im vergangenen Winter vom FC Wacker zu Bochum, und zählt seither beim Zweitligisten zum Stammpersonal. Er kam sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der rechten Seite zum Einsatz.

Für die ÖFB-U21-Auswahl absolvierte er bereits 17 Spiele, ein Mal trug er dabei sogar die Kapitänsbinde.

ÖFB-Kader für die U21-EM: Vorläufige Kaderliste

Der endgültige Kader für die EM-Endrunde wird am 6. Juni 2019 bekanntgegeben.