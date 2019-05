Bundesliga entzieht SC Wiener Neustadt Lizenz: "Mehrfache Falschangaben"

Der Senat 5 der österreichischen Bundesliga hat dem SC Wiener Neustadt die Lizenz für die kommende Saison in der 2. Liga entzogen. In einem Disziplinarverfahren wurde der Verstoß gegen sportlich-personelle, finanzielle und rechtliche Kriterien festgestellt.

"Wir haben mehrfache Falschangaben des Klubs im Rahmen des Lizenz- und Zulassungsverfahrens festgestellt. Diese betreffen zwingend zu erfüllende Kriterien und damit entfällt die Grundlage für die positive Beurteilung und war die Lizenz und die Zulassung für die kommende Saison rückwirkend zwingend zu entziehen", wird Thomas Hofer-Zeni, der Vorsitzende des Senat 5, in einer Aussendung zitiert.

Der SC Wiener Neustadt muss damit nach Saisonende aus der 2. Liga absteigen. Gegen diesen Beschluss steht dem Klub innerhalb von acht Tagen das Rechtsmittel des Protests zur Verfügung. Mit einer Entscheidung des Protestkomitees ist der verbandsinterne Instanzenzug abgeschlossen. Danach kann etwaig noch das Ständig Neutrale Schiedsgericht angerufen werden, das anstelle eines ordentlichen Gerichts tagt.

SC Wiener Neustadt ohne Lizenz: Ein Absteiger weniger

Da Wiener Neustadt für die kommende Saison keine Spielberechtigung in der 2. Liga besitzt, dürften die Niederösterreicher ans Tabellenende gereiht werden. Davon würde der Zweitletzte - aktuell SV Horn - profitieren und einem Abstieg in die Regionalliga entgehen. Auch Vorwärts Steyr, aktuell Tabellenletzter in der 2. Liga, hätte nun drei Runden vor Schluss bessere Chancen auf einen Klassenerhalt.