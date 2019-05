Bundesliga: Admiras Zwierschitz steht bei der Austria hoch im Kurs

Stephan Zwierschitz hat bei der Admira einen Vertrag bis Saisonende und nach sechs Jahren in der Südstadt könnte die Zeit reif für einen Abschied sein. Der Weg soll den rechten Verteidiger nach Wien-Favoriten führen.

Der 28-Jährige könnte von der Wiener Austria ablösefrei verpflichtet werden, wie die Krone berichtet. Zwierschitz könnte auf der rechten Abwehrseite Florian Klein verdrängen. Die Austria kämpft noch um einen Europacupplatz und ohne einer Teilnahme am europäischen Bewerb, würde weniger Budget für Transfers zur Verfügung stehen.

Am Sonntag empfängt die Austria Red Bull Salzburg in der Generali-Arena (hier im LIVETICKER). Die Admira trifft am Samstag in der Qualifikationsgruppe auf Rapid (hier im LIVETICKER).

Für die Admira absolvierte Zwierschitz in sechs Saisonen 193 Spiele und durfte 19 Mal über ein Tor jubeln. Für den SKN St. Pölten lief der Mödlinger 125 Mal auf und brachte es auf sieben Tore. Im Sommer 2013 wechselte er vom SKN in die Südstadt.

Qualifikationsgruppe nach 28 Spieltagen