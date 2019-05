Austria Wien verpflichtet Stephan Zwierschitz von der Admira

Der 28-jährige Defensiv-Allrounder Stephan Zwierschit wechselt ablösefrei von der Admira zur Austria und erhält einen Zweijahresvertrag mit der Option auf eine weitere Saison. Das vermeldeten die Veilchen am Montag.

"Mit Stephan gewinnen wir einen erfahrenen und vielseitig einsetzbaren Defensivspieler dazu, der uns zusätzliche Stabilität verleihen soll", sagt Sportdirektor Ralf Muhr in einer Aussendung. "Er hat national und international schon auf verschiedensten Positionen seine Qualitäten bewiesen. Er bringt auch die nötige Mentalität mit, die gefordert ist und verstärkt unsere Defensivabteilung."

Auch Zwierschitz zeigt sich zufrieden: "Ich bin unheimlich stolz, dass ich jetzt bei Austria Wien bin. Ich freue mich schon darauf, in diesem tollen Stadion mit der Unterstützung der Austria-Fans spielen zu dürfen. Meine ersten Eindrücke vom Verein und vom ganzen Umfeld sind sehr gut."

Zwierschitz steuerte in dieser Saison bei der Admira in 28 Spielen vier Tore und fünf Assists bei, spielte dabei meist als rechter Verteidiger, vereinzelt auch in der Innenverteidigung und im rechten Mittelfeld.