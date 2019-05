Albert Vallci von Red Bull Salzburg: "Der Kosovo und Albanien haben angefragt"

Neben Sasa Kalajdzic von der Admira, um den sich der serbische Verband aktuell intensiv bemüht, gibt es mit Albert Vallci einen weiteren Shooting-Star aus der heimischen Liga, der dem ÖFB in Zukunft abhanden kommen könnte.

"Der Kosovo und Albanien haben angefragt," bestätigt der frischgebackene Cup-Sieger und Meister von Red Bull Salzburg Albert Vallci in der Sky Sport Austria Sendung "Die Abstauber": "Ich dürfte theoretisch für diese Nationen spielen. Der Trainer vom Kosovo ist ein Schweizer, er war auch schon bei einem Spiel in Österreich und hat zugesehen." Gleichzeitig äußert der Verteidiger der Mozartstädter Bedenken, würde die albanische Sprache nicht beherrschen: "Für mich ist das schwierig, da schnell eine Entscheidung zu treffen." Dennoch wär's ein Traum für den großgewachsenen 23-Jährigen, für das österreichische Nationalteam zu spielen: "Ich konzentriere mich aber nur auf Red Bull Salzburg und lasse das auf mich zukommen."

Albert Vallci über die Meisterfeier: "Vielleicht ist der eine oder andere noch unterwegs"

Mit Salzburg hatte der ehemalige Horn- und Wacker-Innsbruck-Kicker einiges, auf das es sich zu konzentrieren lohnte. Die Meisterfeier zum Beispiel, die am vergangenen Sonntag stattfand. Dass Sonntag nicht unbedingt ein beliebter Ausgeh-Tag ist, war für den sechsfachen Seriensieger kein Hindernis: "Wir haben schon ein paar Spieler, die sich in Salzburg auch im Nachtleben auskennen. Das Take Five hat extra für uns aufgesperrt. Vielleicht ist der eine oder andere immer noch unterwegs - wenn ich da an Atze Walke denke." Vallci selbst lebt seinen Traum, wurde innerhalb vier Tagen Cup-Sieger und österreichischer Meister: "Ich bin selber ein positiver Typ und versuche immer positiv zu denken. Aber so positiv hätte ich's mir nicht erträumen können."

Bundesliga: Tabelle in der Meistergruppe nach Runde 29