Admira vs. SK Rapid Wien: Bundesliga live im TV, Livestream & Liveticker

Nach der bitteren Finalniederlage im ÖFB-Cup und der ersten Niederlage in der Qualifikationsgruppe, gegen den TSV Hartberg, ist der SK Rapid Wien auf Wiedergutmachung aus. Die nächste Chance hierfür gibt es am heutigen Samstag bei der Admira (ab 17:00 Uhr im LIVETICKER), wo die Tabellenführung weiter behauptet werden soll. SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Rapid konnte alle drei bisherigen Partien in dieser Saison gegen die Admira gewinnen, ohne dabei auch nur ein einziges Tor zu kassieren (8:0). Nach der Niederlage zuhause gegen Hartberg und im Cupfinale gegen Salzburg, sollten nun aber in der Bundesliga wieder drei Punkte eingefahren werden, damit die Wiener in keine Abwärtsspirale geraten.

Die möglichen Aufstellungen von Admira und Rapid

Admira: Leitner - Aiwu, Schösswendter, Bauer - Zwierschitz, Toth, Hjulmand, Spasic - Pusch - Kalajdzic, Schmidt

Ersatz: Kuttin - Vorsager, Petlach, Soiri, Maier, Paintsil, Bakis, Jakolis, Starkl

Es fehlen: Scherzer (Sprunggelenksverletzung), Thoelke (nach Schien- und Wadenbeinbruch)

SK Rapid Wien: Strebinger - Müldür, Sonnleitner, Hofmann, Potzmann - D. Ljubicic, Schwab - Ivan, Knasmüllner, Schobesberger - Badji

Ersatz: Knoflach - Auer, Dibon, Bolingoli, Grahovac, Thurnwald, Martic, Pavlovic, Alar

Es fehlen: Murg (gesperrt), Barac (nach Sprunggelenksverletzung)

Admira vs. SK Rapid: Termin, Anstoß, Spielort

Match Admira vs. SK Rapid Wien Datum Samstag, 04. Mai 2019 Uhrzeit 17:00 Uhr Spielort BSFZ-Arena, Maria Enzersdorf

Admira - Rapid: Bundesliga-Partie heute im Livestream & TV

Sky hat die Übertragungsrechte für die österreichische Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender überträgt am Samstag ab 16:00 Uhr live, um 17:00 gibt es das Match in voller Länge auf Sky Sport 8 zu sehen. Auf Sky Sport Austria läuft zudem die Konferenz mit Innsbruck - Hartberg und Mattersburg - Altach.

Über Sky Go gibt es die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Allerdings benötigt man auch dafür ein Abo bei Sky. Der ORF zeigt um 19:20 Uhr eine Zusammenfassung aller Spiele auf ORFeins.

LIVETICKER: Admira - Rapid zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Admira und Rapid an.

© GEPA

Qualifikationsgruppe nach 28 Spieltagen