2. Liga: SV Ried lässt gegen Austria Lustenau Punkte liegen

Die SV Ried hat im Aufstiegsrennen der 2. Liga Zähler liegen gelassen. Die Innviertler mussten sich im schweren Auswärtsspiel bei der Lustenauer Austria am Freitagabend mit einem 0:0 begnügen. Das Remis eröffnete der WSG Wattens die Chance, an Punkten mit Ried gleichzuziehen. Dafür müssten die Tiroler am Sonntag zu Hause gegen Amstetten siegen. Drei Runden sind danach noch zu spielen.

Die Rieder trafen vor rund 2.300 Besuchern im "Ländle" auf einen Gegner auf Augenhöhe. Lustenau - in der Tabelle mit Respektabstand Dritter - machte es den Gästen schwer, agierte keinesfalls verhalten und versuchte selbst, Akzente zu setzen. Klare Torchancen blieben vorerst aber Mangelware. Die beiden Mannschaften neutralisierten sich weitgehend.

Spannung kam erst in der zweiten Spielhälfte auf. Zunächst kam Ante Bajic nach einem Querpass des wenig auffälligen Patrik Eler einen Schritt zu kurz (51.), dann zischte ein Fernschuss von Pius Dorn am Rieder Gehäuse vorbei (64.). Dorn versuchte dann aus spitzem Winkel erneut, Johannes Kreidl im Ried-Tor zu überlisten (70.). Rieds Schlussoffensive blieb ergebnislos. Bei der besten Möglichkeit der Elf von Trainer Gerald Baumgartner dribbelte sich Lukas Grgic in der 83. Minute durch, schloss aber zu zentral auf Dejan Zivanovic ab.

Blau Weiß Linz geht gegen Young Violets baden

Am anderen Ende der Tabelle feierten die Young Violets einen 5:0-Kantersieg bei Blau Weiß Linz und schoben sich damit näher an den 13. Lafnitz heran. Die Steirer unterlagen bei Austria Klagenfurt mit 0:2. Für die Jung-Austrianer trafen Dominik Fitz und Anouar El Moukhantir in Linz jeweils zweimal.

Der Vorletzte Horn holte bei Wacker Innsbruck II mit einem 1:1 einen Punkt. Die Niederösterreicher gingen in Innsbruck durch einen Treffer von Daiki Numa kurz nach der Pause in Führung, Wacker schaffte durch Okan Yilmaz aber noch den Ausgleich.

Aussichtslos scheint die Lage für Vorwärts Steyr. Nach dem 1:4 bei den FC Juniors OÖ fehlen weiter acht Zähler auf den ersten Nicht-Abstiegsrang. Die Juniors OÖ sind nach ihrem durch einen Doppelpack von Marko Raguz sichergestellten Erfolg nun Fünfter.

Wiener Neustadt und Kapfenberg trennten sich mit einem 0:0. Der FAC schlug Liefering im ersten Spiel nach der Trennung von Trainer Andreas Heraf mit 3:0.

© GEPA

Austria Lustenau - SV Ried 0:0

Blau Weiß Linz - Young Violets Austria Wien 0:5 (0:3)

Tore: El Moukhantir (7., 68.), Fitz (32./Elfmeter, 59.), Sarkaria (40.)

SC Wr. Neustadt - Kapfenberger SV 0:0

Wacker Innsbruck II - SV Horn 1:1 (0:0)

Tore: Yilmaz (77.) bzw. Numa (50.)

Austria Klagenfurt - SV Lafnitz 2:0 (2:0)

Tore: Pichler (12.), Zakany (38.)

FC Juniors OÖ - Vorwärts Steyr 4:1 (1:0)

Tore: Grubeck (20.), Raguz (68., 75.), Meister (86.) bzw. Jefte (91.)

FAC Wien - FC Liefering 3:0 (3:0)

Tore: Plavotic (6.), Umjenovic (24./Elfmeter), Tüccar (33.)

WSG Wattens - SKU Amstetten: Sonntag, 10.30 Uhr

2. Liga: Tabelle nach Freitagsspielen

SV Ried lässt Punkte liegen, Wattens hat am Sonntag die Chance, aufzuschließen.