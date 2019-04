Vorwärts Steyr verlost Stadionname

Vorwärts Steyr schreibt erneut die Namensrechte für sein Stadion aus. Unternehmen können Lose um 500 Euro erwerben.

In den letzten beiden Spielzeiten waren Life Radio und S.I.S. die Gewinner. Firmen aus ganz Österreich können an der Verlosung teilnehmen, um Namensgeber des Stadions an der Volksstraße zu werden.

Am 1. Juni beim Heimspiel gegen die Young Violets wird der Gewinner gezogen. Vorwärts Steyr steht aktuell am letzten Tabellenrang der zweiten Liga. Auf einen Nicht-Abstiegsplatz fehlen acht Punkte, den der SV Lafnitz innehat.

Am Freitag in der 24. Runde ist Lafnitz in Steyr im Stadion an der Volksstraße zu Gast, Anpfiff ist um 19:10 Uhr.