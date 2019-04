Steyr nach Heim-1:1 gegen KSV nicht mehr Letzter der 2. Liga

Vorwärts Steyr hat am Dienstag die Rote Laterne in der 2. Fußball-Liga abgegeben.

Die Oberösterreicher holten im Nachtragsspiel der 19. Runde vor eigenem Publikum ein 1:1 gegen den Kapfenberger SV und liegen damit einen Punkt vor dem neuen Schlusslicht SV Horn.

Auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz fehlen Steyr vier Zähler.

Thomas Sabitzer brachte Kapfenberg in der 59. Minute in Führung, Simon Gasperlmaier gelang in der 78. Minute der Ausgleich für die Gastgeber.