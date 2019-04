SK Sturm Graz vs. WAC: Das Spiel im Livestream und im Liveticker

Der SK Sturm empfängt den WAC am Sonntag (ab 17:00 Uhr hier im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Im Meisterplayoff steht der SK Sturm auf dem fünften Tabellenplatz, allerdings nur einen Punkt hinter dem drittplatzierten WAC. Die Grazer verloren letzte Woche in der Red-Bull-Arena, gegen die Wiener Austria gelang ein Auswärtssieg und zum Auftakt der Meistergruppe setzte es gegen St. Pölten eine Heimniederlage. Der WAC verlor zum Auftakt gegen den LASK, siegte in St. Pölten und spielte letzte Runde gegen die Austria Unentschieden.

Sturm vs. WAC: Mögliche Aufstellungen

SK Sturm Graz: Siebenhandl - Ljubic, Avlonitis, Spendlhofer - Mensah, Dominguez, Lovric, Hierländer - Kiteishvili, Grozurek, Lema.

Siebenhandl - Ljubic, Avlonitis, Spendlhofer - Mensah, Dominguez, Lovric, Hierländer - Kiteishvili, Grozurek, Lema. WAC: Kofler - Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz - Wernitznig, Liendl, Leitgeb, Ritzmaier - Koita, Schmid.

SK Sturm Graz vs. WAC: Termin, Anstoß, Spielort

Match SK Sturm Graz vs. WAC Datum Sonntag, 21. April 2019 Uhrzeit 14:30 Uhr Spielort Merkur-Arena, Graz

SK Sturm Graz vs. WAC: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 21.4. steigen die drei Bundesliga-Duelle der Meistergruppe, zwei Spiele beginnen um 14:30 Uhr - Sturm vs. WAC und SKN St. Pölten vs. Red Bull Salzburg. Um 17 Uhr beginnt das Duell Austria gegen den LASK. Der Bezahlsender startet am Sonntag um 13:30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: Sturm- WAC zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Sturm und WAC an.

Meistergruppe